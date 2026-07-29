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網傳胞姊在陸涉不法進監獄 民進黨中執委謝舒凡：姊姊失聯多年

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網傳胞姊在陸涉不法進監獄 民進黨中執委謝舒凡：姊姊失聯多年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨中執委、台南市議員謝舒凡台南學甲服務處。記者謝進盛／攝影
民進黨中執委、台南市議員謝舒凡台南學甲服務處。記者謝進盛／攝影

近日網路傳出台南市議員謝舒凡的姊姊謝婉琪疑在對岸涉及不法，入境時遭海關攔下長期滯留迄今，由於謝舒凡剛當選民進黨中執委引發關注，對此謝舒凡稱，姊姊跟家人失聯多年，不清楚近況，謝的父親、南市前議員謝財旺手機不通，無法進一步回應。

2026九合一選舉

網路社群Threads近日多篇披露「赴中失聯全是騙」貼文，內文直指民進黨新潮流中執委親妹（姊）赴對岸走私遭逮，對外卻宣稱旅遊失聯，文中更點名該中執委是台南市議員謝舒凡，遭逮的就是台南市前議員謝財旺大女兒謝婉琪，也是謝舒凡的姊姊，目前關進深圳羅浮監獄。

該貼文者uu98980078稱，民進黨口口聲聲呼籲不要去中國、不要賺紅錢，結果你們身為台南賴系的人，竟然如此不聽話，賺的還是非法的紅錢，犯罪被逮後，還不敢跟大家老實說，每次被問就說赴中失聯。

不過，也有人為謝舒凡不平，是否屬實，都是其姊姊「個人行為」；若有不法就是接受法律制裁，一味牽扯無限上綱，對謝舒凡不公平。

支持者說，謝舒凡接棒父親，這一屆市議員服務有口碑，現在選舉要到了，各種攻擊、抹黑手法傾巢而出，相信選民眼睛是雪亮的，不會被得逞。

民進黨中執委、台南市議員謝舒凡台南學甲服務處。記者謝進盛／攝影
民進黨中執委、台南市議員謝舒凡台南學甲服務處。記者謝進盛／攝影

謝舒凡 失聯 民進黨 2026九合一選舉 議員 台南市選舉 大陸

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