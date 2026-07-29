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民進黨將啟動行動中常會 首場下周台中登場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨將啟動行動中常會，首場下周台中登場。聯合報系資料照
民進黨將啟動行動中常會，首場下周台中登場。聯合報系資料照

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，為了讓地方更充分掌握中央的施政成果，中央黨部已陸續在各縣市舉辦「台灣好生活」系列座談會，並獲得許多正面迴響，接下來中央黨部將啟動「行動中常會」，下周三在台中市舉行第一場。

2026九合一選舉

賴清德指出，針對今年底縣市長大選，民進黨已完成19位縣市長候選人的提名，並提出「台灣好生活」共同政見，作為中央與地方施政的重要主軸，透過具體政策推動台灣邁向福利國家，讓人民過更好的生活。

賴清德說，未來每場行動中常會，都將安排縣市長參選人提出治理願景專題報告，說明未來施政藍圖，展現推動地方建設、回應人民需求的能力與決心，同時也將邀請縣市議員及鄉鎮市長候選人共同與會，透過中央與地方面對面的交流，整合地方需求、凝聚政策共識，建立更緊密的合作機制。

賴清德表示，更重要的是，藉由行動中常會的舉辦，也能讓國人看見，民進黨舉薦的新世代治理人才，具備將願景落實為政策、把政策化為建設的治理能力。

賴清德指出，民進黨面對年底縣市選舉，不只是希望贏得人民的支持，更希望未來中央與地方能夠齊心合作，把好的政策落實在每一座城市、照顧每一個家庭，共同實現「台灣好生活」的願景。

2026九合一選舉 中常會 民進黨 賴清德

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