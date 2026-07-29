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毒油案交鋒李四川好感度大勝蘇巧慧 TPOC揭新北選戰關鍵已非「誰聲量大」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）。聯合報系資料照
國民黨新北市長參選人李四川（左）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）。聯合報系資料照

新北市長選情競爭激烈，國民黨新北市議會黨團今公布委託TVBS民意調查中心進行的新北市長民調，國民黨籍李四川支持度43.7%，較民進黨蘇巧慧36.8%領先有6.9%。另TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察發現，近一個月來因毒油事件延燒，李四川網路好感度較蘇巧慧展現明顯優勢。

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觀察李四川、蘇巧慧近一個月（6月29日至7月27日）網路聲量，蘇巧慧以25.9萬則略高於李四川的21.3萬則。分析熱門話題，雙方討論焦點主要圍繞毒油事件攻防。在7月9日蘇巧慧針對毒油事件表示「中央地方各自負起責任」，遭李四川競辦回擊「你爸當年不是這樣說」引發網友熱議，帶動蘇巧慧當日聲量衝上1.85萬則。

隨後數日，兩人聲量互有消長，話題仍聚焦於毒油事件攻防，包括李四川邀請蘇巧慧一同上凱道抗議毒油，以及蘇巧慧強調中央、地方各自負起責任等議題。直到7月26日，傳出蘇巧慧支持者涉嫌肘擊葉元之助理，藍營呼籲蘇巧慧出面道歉，再度引發社群熱議，當日聲量達1.66萬則。

TPOC台灣議題研究中心觀察，從網路正負聲量與好感度表現觀察，李四川整體表現優於蘇巧慧，好感度達0.43，明顯高於蘇巧慧的0.26。至於負面聲量，蘇巧慧近一個月累積11.8萬則負面討論，主要集中於毒油事件中的回應與表態，不少網友將其與蘇貞昌過去相關言論相比較，延伸出「雙標」質疑，使相關爭議持續發酵。相較之下，李四川負面聲量為7.6萬則，較蘇巧慧少逾4萬則，主要來自政治攻防與購屋金流爭議。

在正面聲量方面，李四川以3萬2900則微幅領先蘇巧慧的3萬1308則。分析相關討論發現，李四川主要因過去市政經驗，以及提出雙北共治、強化新北醫療網等政見，獲得部分網友肯定。蘇巧慧則因民調相關報導帶動討論，但留言內容多聚焦於數據可信度的質疑，並伴隨部分負面評論。

TPOC台灣議題研究中心表示，綜觀近一個月新北市選戰網路輿情，蘇巧慧在總量佔據版面優勢，但在好感度與議題攻防，李四川陣營顯然打得更有組織，這場選戰關鍵已不在於「誰聲量大」，而在於「誰能禁得起檢驗」，蘇巧慧雖透過民調領先炒熱話題，但在毒油事件與基層爭議中暴露出危機處理的破口，遭對手成功貼上標籤，導致負面聲浪急速累積，顯示藍綠陣營交鋒已從空戰聲量的消耗，進入比拼政見實質與政治信任度的考驗。

近一個月來因毒油事件延燒，李四川網路好感度較蘇巧慧展現明顯優勢。圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心
近一個月來因毒油事件延燒，李四川網路好感度較蘇巧慧展現明顯優勢。圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心

近一個月來因毒油事件延燒，李四川網路好感度較蘇巧慧展現明顯優勢。圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心
近一個月來因毒油事件延燒，李四川網路好感度較蘇巧慧展現明顯優勢。圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心

2026九合一選舉 新北市選舉 毒油究責 李四川 蘇巧慧 民調

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