民進黨啟動行動中常會 首場8/5台中登場

力拚年底縣市長選舉，兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，中央黨部將啟動行動中常會，安排縣市長參選人提出治理願景專題報告，說明未來施政藍圖等，8月5日在台中市舉行第一場。

民進黨今天下午召開中常會，發言人吳崢會後轉述賴清德致詞內容。

針對年底縣市長選舉，賴清德說，民進黨已完成19位縣市長參選人的提名，並提出「台灣好生活」共同政見，作為中央與地方施政的重要主軸，透過具體政策推動台灣邁向福利國家，讓人民過更好的生活。

賴清德指出，為讓地方更充分掌握中央的施政成果，中央黨部已陸續在各縣市舉辦「台灣好生活」系列座談會，獲得許多正面迴響，接下來將啟動行動中常會，8月5日在台中市舉行第一場。

賴清德表示，每場行動中常會將安排縣市長參選人提出治理願景專題報告，說明未來施政藍圖，展現推動地方建設、回應人民需求的能力與決心，同時也將邀請縣市議員及鄉鎮市長參選人共同與會，透過中央與地方面對面的交流，整合地方需求、凝聚政策共識，建立更緊密的合作機制。

賴清德說，藉由行動中常會的舉辦，也能讓民眾看見民進黨舉薦的新世代治理人才，具備將願景落實為政策、把政策化為建設的治理能力。

賴清德表示，民進黨面對年底縣市選舉，不只希望贏得人民支持，更希望中央與地方能夠齊心合作，把好的政策落實在每一座城市、照顧每一個家庭，共同實現「台灣好生活」的願景。