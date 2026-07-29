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訪美一周聲量跌...沈伯洋選情冷？ 綠議員：8月活動、政策相繼登場
民進黨台北市長參選人沈伯洋結束訪美今回台，不過外界也指出沈聲量下降、選情冷。民進黨議員林亮君緩頰稱，接下來8月除政策發布外，還有很多與市民相見歡活動，市場、公園掃街也正安排中，沈從美國將台北市20年從未解決問題解方帶回，呼籲蔣若無心市政就不要在這個位子，讓沈為市民努力。
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林亮君表示，沈伯洋從美國帶回非常多城市治理交流、見解外，還有海外僑胞對北市期待，接下來8月將推出對於北市願景、新政期待，這些都是市民希望看到，陸戰上也會有非常多跟市民相見歡，包含每一行政區、議員都會舉辦，包含周末圓山花博，下周中正萬華、士林北投都會有活動，市場、公園掃街拜票也一直有安排。
林亮君說，沈伯洋從美國帶回城市治理經驗非常多也很豐富，更是台北市20年從未解決問題。話鋒一轉，林也痛批，蔣萬安這陣子無心市政，不論是砍樹、水利、虐兒等，蔣都充耳不聞，民意代表本於職責為市民發聲，如果蔣解決不了、沒辦法回應市政，甚至有其他想法，「那就請他不要在這個位子」，讓沈伯洋來為市民努力。
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