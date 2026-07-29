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魏平政拋政見 若當選全額補助彰化公私立幼兒園至國中學雜費

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政首次主動推出政見，承諾如果當選將全額補助幼兒園和國中、小學的學雜費。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政首次主動推出政見，承諾如果當選將全額補助幼兒園和國中、小學的學雜費。記者簡慧珍／攝影

國民黨彰化縣長參選人魏平政今拋教育政策，承諾如果當選，彰化縣公私立幼兒園及縣立國中、小學的學雜費都由縣政府負擔，估計每年支出12億元；魏平政表示，投資教育就是投資彰化和台灣的未來，很值得。

2026九合一選舉

外界批評魏平政常在民進黨對手陳素月推出政見後回應，較少主動提政見；魏平政今宣布教育政策，也強調縣政白皮書已就緒，待他登記競選後，將陸續「端出牛肉」向縣民報告施政藍圖。

魏平政說，宣布參選迄今他全縣走透透，接獲許多家長反映物價上漲，育兒開支已成為家庭的沉重壓力來源，他認為教育是翻轉未來的關鍵，學前教育到義務教育階段都不該因為家庭經濟條件而產生差距，所以他如果當選，將實施「幼兒園至國中免學雜費」，節省家庭開銷讓家長可把資源投入在子女的多元學習和陪伴。

魏平政又說，先前不是不主動推政見，而是競選團隊必須嚴謹且系統化的擬訂政見來規畫縣政白皮書，幼兒園到國中的學雜費經過精算每年約12億元，加上縣立學校免費午餐每年約10億元，縣政府有能力負擔，期許實質補助政策減輕家庭經濟壓力，鼓勵年輕人「敢婚、願生、樂養」。

魏平政強調，現階段他的重點放在深巷弄、傾聽民意，務求政策都能切中縣民需求，他一定會在縣長王惠美奠定的良好施政基礎上繼續前行，延續優質政績、督促彰化各項建設加速發展，為縣民打造更幸福宜居的嶄新環境。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政

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