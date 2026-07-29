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張景森指吳宗憲促成政院核定北宜高鐵 吳辦：毫無根據亂扣帽子

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院前政務委員張景森。圖／聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森。圖／聯合報系資料照

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文指出，推動高鐵延伸宜蘭，是吳宗憲始終如一的堅定立場，從礁溪舉辦說明會，在立法院質詢，帶隊邀集中央部會至宜蘭考察，從未動搖、行動從未間斷，記錄皆公開可查，行政院前政務委員會張景森不該毫無根據亂扣帽子。

2026九合一選舉

鄭皓文表示，張景森或許忽略，國民黨立法院黨團早已提出環島高速鐵路建設特別條例草案，完整環島高鐵藍圖中，宜蘭段就是不可或缺的核心拼圖；吳宗憲也不斷提出，交通建設是為長遠計，站在國家長遠發展的角度思考，這一代人的責任，就是要為30年後的子孫，留下一條環島高鐵。

對於張景森稱是吳宗憲的選舉壓力，逼迫行政院加速核定高鐵計畫，鄭皓文表示，面對一個傲慢到連國會三讀法案都拒絕執行，面對毒油事件不肯道歉負責的中央政府，在野黨何德何能，可以逼迫他們，若行政院真的因這股壓力急著拍板，那唯一的答案，只能是民進黨宜蘭選情告急，中央政府急了，拿高鐵當救命稻草。是否張景森的說法，反而親口認證民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的選情落後。

鄭皓文指出，張景森是民進黨籍，當前中央執政者是民進黨，林國漳是行政院政務顧問。如果真的要反對高鐵延伸宜蘭，最應該做的，就是請林國漳直接向行政院提出建議與反對。

北宜高鐵 高鐵 張景森 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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