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毒油案何欣純提出市民三問 江啟臣：政治人物應向陳其邁市長學習
食用油驗出致癌物超標事件，引起政治人物攻防，民進黨下屆台中市長參選人何欣純競選總部今天提出市民三問，問國民黨下屆台中市長參選人江啟臣，包括「對於盧秀燕的失職怠惰，損害市民的權益，你敢不敢譴責？」江啟臣辦公室回應，政治人物應向陳其邁市長學習，積極向中央發聲，以蒼生為念。
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何欣純競總今天提出市民三問江啟臣。
第一問： 中市府的稽查公權力，8年僅抽驗中聯1次，且還是中央要求的，你是否認同？
第二問： 盧市府將業者17次自行送驗，算成自己的食安政績，你是否認同？
第三問： 對於盧秀燕的失職怠惰，損害市民的權益，你敢不敢譴責？
江啟臣辦公室今天回應表示，多數市民期待的是徹底解決食安問題，讓市民吃得安心，毋須擔憂吃到致癌油品，而非將食安當成政治議題操作。政治人物應向陳其邁市長學習，積極向中央發聲，以蒼生為念。
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