點名陳其邁適合組閣 蔣萬安曝原因

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安拋倒閣一說，今上午接受專訪更點名高雄市長陳其邁是適合組閣的人選，陳則回，會做好市長工作。蔣中午向民進黨議會黨團說明重大議法案，會後被問及此事，他也還原說法，並點出陳適合的原因。

蔣說，他還原今天上午說的是，針對這次毒油事件，如果賴清德總統能夠好好聆聽民意，卓榮泰院長為毒油事件負起政治責任，這是落實責任政治。

蔣萬安表示，同時換一個新的閣揆重新組閣，也是化解目前朝野僵局，因此他認為陳其邁市長是一位非常好的人選，不只是他的施政滿意度非常高，他也做過行政院副院長，而且他在食安事件是捍衛人民健康及食安，因此提出這樣的建議。