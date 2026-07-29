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新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

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點名陳其邁適合組閣 蔣萬安曝原因

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天中午向民進黨議會黨團說明重大議法案，會後被問及倒閣一事。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天中午向民進黨議會黨團說明重大議法案，會後被問及倒閣一事。記者林佳彣／攝影

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安倒閣一說，今上午接受專訪更點名高雄市長陳其邁是適合組閣的人選，陳則回，會做好市長工作。蔣中午向民進黨議會黨團說明重大議法案，會後被問及此事，他也還原說法，並點出陳適合的原因。

2026九合一選舉

蔣說，他還原今天上午說的是，針對這次毒油事件，如果賴清德總統能夠好好聆聽民意，卓榮泰院長為毒油事件負起政治責任，這是落實責任政治。

蔣萬安表示，同時換一個新的閣揆重新組閣，也是化解目前朝野僵局，因此他認為陳其邁市長是一位非常好的人選，不只是他的施政滿意度非常高，他也做過行政院副院長，而且他在食安事件是捍衛人民健康及食安，因此提出這樣的建議。

2026九合一選舉 倒閣 陳其邁 蔣萬安

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