李四川民調勝蘇巧慧 蘇辦：持續提願景爭取支持

國民黨新北市議會黨團今天公布委託TVBS民意調查中心進行的新北市長民調，結果國民黨參選人李四川支持度為43.7%，較民進黨蘇巧慧36.8%領先有6.9%。蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇表示，蘇巧慧從參選以來，一直維持正面、陽光的選戰節奏，提出具體政見照顧兒童、家庭、青年，不分年齡、不分性別、不分族群的市民朋友。

劉芳宇指出，儘管國民黨新北市議員在七月中就已經預告，國民黨自己做了一份領先的民調，蘇巧慧團隊仍會將每一份民調數據做為參考。

劉芳宇強調，蘇巧慧會持續提出帶動城市發展、增加市民福利的願景，爭取市民支持，讓大家知道，蘇巧慧就是新時代、新北市，最好的新市長。