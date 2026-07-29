李四川民調勝蘇巧慧 李競辦：做事的人不分顏色

新北市長選戰白熱化，國民黨新北市議會黨團委託TVBS民調中心進行新北市長選舉民調，最新結果李四川支持度43.7%，相較於蘇巧慧36.8%領先6.9%，另李四川在中間選民及婦女支持度也提升。李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，民調會作為參考，做事的人不分顏色，李四川將繼續深入29區，聆聽基層民意，透過具體有感政見爭取全體市民支持。

吳亮賢說，目前李四川提出的親子、育兒、好孕、長者、全齡護牙、醫療、交通、產業等政見，獲得許多市民朋友好評，李四川會持續前進第一線、深入各界基層，將鄉親的意見與需求，納入政見重要參考。

吳亮賢說，李四川提出各項政見中，除呼應各族群需求，更接棒侯友宜市長的建設基礎，規劃具體城市藍圖，例如：李四川近期提出五大醫療政見，補強蘆洲、土城、三峽、板橋、淡水等分區醫療量能；推動大漢溪捷運縱貫線、淡北快線等重大交通建設，形成「南有巨蛋城、北有科學城」的新北雙城戰略，布局未來30年的城市發展。

吳亮賢表示，做事的人不分顏色，李四川將秉持民生優先精神，繼續深入29區，聆聽基層民意，並以專業角度出發、以實際經驗為基礎，透過具體有感的政見，爭取全體市民朋友支持，並在當選後一一落實為未來新北市的施政方向，接棒推動各大建設穩健前進。