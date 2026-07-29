李四川民調勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

國民黨新北市議會黨團今天公布委託TVBS民意調查中心進行的新北市長民調，結果國民黨參選人李四川支持度為43.7%，較民進黨蘇巧慧36.8%領先有6.9%。另李四川在女性支持者以41.7％領先蘇巧慧5.1%，至於政黨不分傾向藍綠歸隊，而民眾黨支持者高達81%表態挺李四川，僅 12.7%支持蘇巧慧。

依據最新民調結果，若明天是投票日，有43.7%民眾將投給李四川，蘇巧慧則為36.8%，李四川領先6.9%，國民黨團總召黃心華說，相較於6月初李四川領先6.2%，此份民調顯現李四川是穩定領先。

在行政區部分，李四川在新店深坑、雙和地區大勝，蘇巧慧則在本命區土城、樹林地區領先，不過板橋呈現膠著，蘇巧慧支持度41.1%、李四川40.4%。

至於政黨傾向，國民黨、民進黨支持者近9成各自歸隊，而民眾黨支持者高達81%表態力挺李四川，僅 12.7%支持蘇巧慧，另在中立選民李四川獲得36.3%支持，高於蘇巧慧的26.6%。

此外，民調顯示蘇巧慧在青年族群較具優勢，在20至29歲年齡層，蘇巧慧47.4% 對上李四川 31.4%，30至39歲族群蘇巧慧41.4%對上李四川37.4%，但40歲以上族群李四川的民調都超越蘇巧慧，其中60至69歲年齡層，李四川支持度達52.7%較蘇巧慧的31.2%高出2成以上。

李四川在男性族群優勢也較明顯，以45.7%領先蘇巧慧的37.1%，差距達8.6個百分點；在女性選民部分，李四川獲得41.7%支持，蘇巧慧為36.6%。

黃心華說，此次民調在7月20日至23日進行市話訪問民調，針對20歲以上新北市民眾，有效樣本1303份，抽樣誤差在2.7個百分點，黨團強調，此次民調避開反毒油凱道大遊行重大政治事件，數據結果更有參考價值。