張景森點名吳宗憲為選舉施壓 促使行政院倉促核定北宜高鐵

行政院前政務委員張景森今天指出，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲起先反對北宜高鐵，為了選舉，反過頭來施壓行政院加速核定計畫。就是吳造成的選舉壓力，讓原本還在審慎評估的行政院，為與其競爭宜蘭選票，倉促核定計畫。

張景森表示，國民黨跟民進黨面臨同樣問題，要搞選舉的人，拚命開宜蘭高鐵支票，其他人不以為然，但默不作聲；台灣政治最大的問題，長期以來只有黨派，沒有是非；只有選票，沒有專業。每逢選舉，重大公共建設就成為肉桶政治的籌碼，各黨政客競相加碼，專業跟良知被擺在一旁。

張景森說，最近灑錢買票的政治文化，有擴大跟惡化趨勢，支票越開越大，若政治文化不改變，今天是北宜高鐵，明天還有更多因政治需要而推動的重大建設和買票政見；台灣政治要走向健全民主，知識應超越黨派，專業應超越意識形態，良心責任更應高於選票計算。

對於國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源反對北宜高鐵，張景森表示，他由衷表示肯定，若李真心認為北宜高鐵是效益不足，財務風險龐大的建設，不必聲稱2028年政黨輪替後，取消北宜高鐵計畫，現在就可以採取行動，建議李舉行國民黨智庫的會議，發布正式聲明。

張景森說，他公開邀請李鴻源和所有反對北宜高鐵的專家學者與公民團體攜手合作，一起敲開每位立委研究室，喚醒他們對國家財政、交通政策與世代責任的良知。要求立法院各個黨團，對宜蘭高鐵預算開放投票，讓立委用良心來投票，而不是用黨派立場投票。