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拋倒閣徐佳青轟不知分寸 蔣萬安：她講的每一句話都是迴力鏢
台北市長蔣萬安日前再度拋出倒閣說，僑委會主委徐佳青稱蔣「不知分寸」、「馬英九負1.0」，還說立法院要不要倒閣關台北市長什麼事？蔣萬安今天反擊表示「她講的每一句話都是迴力鏢。」
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另外，蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會，媒體也問蔣，對於毒油食安，台中市長盧秀燕也問，20%的下架標準到底是誰訂的標準？內鬼應該要抓出來？
蔣萬安說，民眾需要的就是一個真相，需要在當時行政院的各項決策，不管是為什麼第一時間不願意公布第二層業者名單？及誰訂出這20%的標準，都應該要清楚向國人做一個說明。
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