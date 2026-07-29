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何欣純辦公3問江啟臣致癌油事件 呼籲勿當盧秀燕隨行人員

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純辦公室對江啟臣提出市民三問，要求江面對致癌油事件。記者陳敬丰／攝影
何欣純辦公室對江啟臣提出市民三問，要求江面對致癌油事件。記者陳敬丰／攝影

致癌油風暴不息，也成為台中市長選戰的重要攻防點。民進黨市長參選人何欣純辦公室今天發出「市民三問」，要詢問國民黨台中市長參選人江啟臣，是否認同盧市府在這次致癌油事件中的作為？何辦強調，台中市民需要的是能承擔問題的市長候選人，不是盧秀燕的隨行人員。

2026九合一選舉

何欣純競辦發言人林俊裕指出，近來只要是台中市長盧秀燕的行程，江啟臣總是緊緊跟隨，前幾天國民黨開全代會，江也跑到台北「划槳」，只要有曝光、有光環的活動，江都會準時到達現場；但台中市政府出現問題、責任指向盧市府時，江啟臣就完全失去聲音與立場。

林俊裕表示，要對江啟臣提出3個問題：第一，中市府8年只稽查中聯油一次，還是中央要求的，江認同嗎？第二中市府把業者17次自主送驗當成食安政績，江認同嗎？第三，敢不敢譴責盧秀燕的失職與行政怠惰？如果不敢譴責，如何保障市民的食安與未來？

民進黨議員參選人陳怡潔質問，若江啟臣當選市長，是否也會比照盧市府，8年才驗一次？議員參選人陳映辰表示，毒油事件延燒1個月，江就神隱1個月，不敢譴責中市府，還跑去凱道政治操作，台中旗艦城都要變成台中毀滅城了。

議員參選人陳信秀指出，盧市府完全有行政權去抽驗中聯油，卻完全沒自主抽驗，沒有發揮食安法賦予地方政府的權限，江啟臣也沒有提出任何精進措施，不禁讓人質疑，盧如果是「中央處理器1.0」，江就是「中央處理器2.0」；議員參選人詹智翔強調，江若重視食安與國安，就應該提出看法與願景。

何欣純 江啟臣 盧秀燕 2026九合一選舉

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