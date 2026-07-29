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李四川最新民調領先蘇巧慧6.9% 婦女及中間選民支持度均提升

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市議會黨團委託TVBS民調中心進行市長選舉民調，最新結果李四川支持度43.7%，相較於蘇巧慧36.8%領先6.9%。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市議會黨團委託TVBS民調中心進行市長選舉民調，最新結果李四川支持度43.7%，相較於蘇巧慧36.8%領先6.9%。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長選戰白熱化，國民黨新北市議會黨團委託TVBS民調中心進行新北市長選舉民調，李四川支持度43.7%，相較於蘇巧慧36.8%領先6.9%。另李四川在中間選民及婦女支持度也提升，黨團表示，李四川選情已朝更穩健方向邁進，加上侯市長超高施政滿意度，隨著選戰加溫，侯市長將發揮關鍵力量。

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新北市議會黨團智庫總召黃心華說，此次民調在7月20日至23日進行市話訪問民調，針對20歲以上新北市民眾，有效樣本1303份，抽樣誤差在2.7個百分點，黨團強調，此次民調避開反毒油凱道大遊行重大政治事件，沒有受到政治事件影響，數據結果更有參考價值。

依據最新民調結果，若明天是投票日，有43.7%民眾將投給李四川，蘇巧慧則為36.8%，李四川領先6.9%，黃心華說，相較於6月初李四川領先6.2%，此份民調顯現李四川是穩定領先。

黨團書記長陳儀君說，民調也發現，李四川女性支持度已大幅提升，今年6月李四川的女性支持度僅34.8%， 今天李四川民調已到41.7%，女性支持度已超前蘇巧慧的36.6%，原因可能是女性群眾對致癌油風暴影響，另李也推出很多親子政策等獲選民青睞。

李四川除女性支持度領先5%，另候選人整體滿意度從0分到10分，結果李四川的平均分數為6分，蘇巧慧5.1分。陳儀君說，短短不到2個月市民對李四川喜歡程度提升，蘇巧慧反而下降，這代表市民對李四川的正向肯定。

議員陳偉杰表示，在政策落實上的表現，過去新北侯友宜奠定超高滿意度，李四川過去對新北政績也到處可見，今有34.2%選民認同李四川可做到自己提出的政見，蘇巧慧僅有29.3%，另也有23.5%中間選民認為李四川可落實政見，反觀蘇巧慧僅有15.9%。

陳偉杰說，李四川除了在中間選民有逐漸拉開支持度，另侯友宜超高的市政滿意度，不分年齡黨派就連民進黨支持者也非常認同侯友宜，侯市長的施政能力能帶給藍軍在市長及議員選舉都能發揮關鍵力量。

黃心華強調，近兩次民調發現李四川呈現穩定領先，且領先幅度微幅增加，另在支持結構無論是中間選民及婦女部分都已發生改變，李四川都朝向更穩健的方向邁進。

國民黨新北市議會黨團委託TVBS民調中心進行市長選舉民調，最新結果李四川支持度43.7%，相較於蘇巧慧36.8%領先6.9%。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市議會黨團委託TVBS民調中心進行市長選舉民調，最新結果李四川支持度43.7%，相較於蘇巧慧36.8%領先6.9%。記者林媛玲／攝影

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