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新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

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捧殺？讚陳其邁適合當閣揆 蔣萬安曝原因：高滿意度又市民健康優先

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安日前接受專訪拋倒閣說，今蔣接受黃揚明廣播專訪再度表示，他認為高雄市長陳其邁在這次毒油事件處理，讓他相當佩服，會是適合的閣揆人選。蔣今天被問及有人解讀這是「捧殺」陳其邁？蔣說，陳有很高施政滿意度，且在毒油事件讓人看到以市民健康為優先，所以會是組閣適合人選。

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不過對於蔣萬安日前拋出的倒閣說，媒體人樊啓明也認為，立委搭上縣市長選情，藍營很有利，民進黨反而不敢解散國會，只敢換卓榮泰，就能實現捧殺陳其邁。蔣萬安今天專訪，就再度提到認為陳其邁會是適合的閣揆人選。

蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會，媒體問蔣，有人認為這是在「捧殺」陳其邁？蔣說，其實這一次毒油事件爆發至今，卓榮泰院長應該要為整起事件負起政治責任。如果賴清德總統藉由這一次機會更換閣揆，他認為陳其邁市長會是很好的人選。

蔣說，因為陳其邁有很高的施政滿意度，而且在這一次毒油事件處理當中，看到陳敢於為高雄市民發聲，而且都是以市民的健康食安為優先的考量、堅定立場，這非常不不容易，他很佩服，所以他認為陳其邁會是接下來組閣的適合人選。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 倒閣 陳其邁

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