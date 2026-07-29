敬老卡加碼掀藍綠議會交鋒 桃市府：黃世杰方案一年恐增70億支出

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前提出敬老愛心卡每月點數提高至1200點、改採累積制並擴大使用範圍，今在市議會引發熱議。藍營質疑，若全面實施，一年恐增加約70億元支出；民進黨議員則主張應提升使用率、讓福利更貼近長者需求。桃市府回應，目前已研議擴大使用方案初估約增加20多億元，預計8月初公布內容，目標明年1月上路。

桃園敬老愛心卡目前提供設籍桃園、年滿65歲以上長者（原住民55歲以上）及身心障礙者申辦，每月800點（復興區1000點），可搭乘公車、機捷、部分台鐵、愛心計程車，並折抵國民運動中心及YouBike等費用。黃世杰日前提出政見，主張提高至1200點、改採年度累積制，並擴大使用於醫療、交通及生活消費。

國民黨議員徐玉樹今質詢表示，1200點政見雖反映民眾期待，但若全面推動，每年約需增加70多億元預算，市府仍須兼顧教育、治安、環境及城鄉建設等財政需求，市府可檢討擴大使用範圍，但應在不排擠其他施政前提下審慎規畫。

民進黨議員彭俊豪表示，1200點額度可以討論，重點在於提高使用率，建議擴及農會、庇護工場、醫療及健康促進等用途，並取消每月歸零制度。議員李宗豪說，藍綠議員都提出類似建議，代表確有需求，不應因選舉否定政策討論，盼市府盡快提出具體時程。

議員徐其萬、楊朝偉、陳韋曄也建議擴大敬老愛心卡用途，包括改採3個月或半年累積點數、納入門診掛號費、超商、農會、藥局及公共設施使用，或結合超商物流，提高偏鄉及行動不便長者使用便利性，讓敬老愛心卡從交通補助逐步轉型為高齡生活支持工具。

社會局長陳寶民表示，若依1200點方案估算，每年約需70多億元；市府目前規畫的擴大使用方案，初步估算約增加20多億元，目前交通、醫療、農業及體育等局處正進行最後盤點，預計8月初公布完整內容，目標明年1月1日上路。副市長蘇俊賓說，敬老愛心卡屬跨局處政策，新增使用項目除涉及預算，也須考量執行及驗證機制，市府將在財政永續與照顧長者需求間取得平衡。