快訊

平溪放天燈事隔2年遭檢舉 林志玲：會乖乖繳罰金

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

林志玲放天燈遭檢舉！平溪鐵道恐成「觀光陷阱」 在地盼修法

聽新聞
0:00 / 0:00

「對手不見了？」毒油案延燒沈伯洋在美國 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪。圖／取自嗆新聞直播畫面。
台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪。圖／取自嗆新聞直播畫面。

毒油案延燒，台北市長蔣萬安日前號召725反毒油凱道集會、拋出倒閣，蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪，被問到台北市長選舉對手沈伯洋「不見了」沒有太多的意見、聲量？蔣萬安笑說，他在美國，祝福他這次出訪一切順利，但「我認為民眾最關心的是毒油事件的影響」。

2026九合一選舉

蔣萬安上午在節目專訪談論號召民眾上凱道、拋倒閣，黃揚明也問，最近有沒有發現，提到年底的選舉連任，「但是好像你的對手不見了」；蔣萬安笑說，他在美國，當然大家問到，都說祝福他這次出訪一切順利，也看到一些媒體報導，他有拜會國會、去看棒球賽，這都很好，進行國會外交是正面的，祝福他一切順利，相信有一定的成果。

蔣萬安也說，但現在眼民眾最關心的是這次毒油事件的影響，以及對老百姓、對孩子跟下一代的侵害，怎麼樣趕快處理好，解決問題，以及避免再次食安事件再發生。所以這才是民眾最基本的期待，地方政府在第一線做防堵，去全面地下架，接下來提修法的建議，有很多大的方向。

他說，在地方政府的角色，希望跟中央一起合作把漏洞補起來，而避免未來還是用人工一一比對，如果不小心掛一漏萬，有任何問題的品項流到市面讓民眾吃到，這都不是他希望看到的。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 台北市長 台北市選舉

延伸閱讀

蔣萬安再爆行政院食安修法會議非常冗長、瑣碎 令人匪夷所思

號召725上凱道...成國民黨共主角逐大位？蔣萬安1句話回應

【重磅快評】蔣萬安再拋倒閣 民進黨霸氣勳章不見了

81再上凱道反毒駕？被指毒防會議全缺席 蔣萬安秀實證反擊「非事實」

相關新聞

敬老卡加碼掀藍綠議會交鋒 桃市府：黃世杰方案一年恐增70億支出

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前提出敬老愛心卡每月點數提高至1200點、改採累積制並擴大使用範圍，今在市議會引發熱議。藍營質疑，若全面實施，一年恐增加約70億元支出；民進黨議員則主張應提升使用率、讓福利更貼近長者需求。桃市府回應，目前已研議擴大使用方案初估約增加20多億元，預計8月初公布內容，目標明年1月上路。

「對手不見了？」毒油案延燒沈伯洋在美國 蔣萬安說話了

毒油案延燒，台北市長蔣萬安日前號召725反毒油凱道集會、拋出倒閣，蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪，被問到台北市長選舉對手沈伯洋「不見了」沒有太多的意見、聲量？蔣萬安笑說，他在美國，祝福他這次出訪一切順利，但「我認為民眾最關心的是毒油事件的影響」。

決戰新北 李四川、蘇巧慧端政策牛肉

為提升孕產照護及育兒友善環境，國民黨新北市長參選人李四川昨發表「好孕政策」，涵蓋產前篩檢、孕前支持、生育照護到產後陪伴等四大孕產支持機制。民進黨蘇巧慧出席一○五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程動工，她說，林口生活圈快速發展，將加速推動林口輕軌、林口交流道改善工程。

選情初探／中市第五選區 藍守基本盤 綠競爭激烈

台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）本屆共有六席。現任僅國民黨議員羅永珍不再連任，改由兒子陳清崧接棒參選，其餘五人皆爭取連任。另有民進黨新人陳映辰，以及黨內初選失利後持續參選的林鈺梅投入戰局，整體呈現綠營「內部競爭激烈」、藍營「穩守基本盤」的態勢。

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆簽交通改善承諾書

高雄兒少道路交通事故死傷偏高、機車數量居全國之冠。下屆市長參選人先後簽署交通改善承諾書，賴瑞隆允諾重新檢視交通規畫與設計；柯志恩提出通學步道擴大為「安心通學圈」、都市計畫區內十二公尺道路的人行道覆蓋率提升至百分之六十五、機車強制待轉路口降至百分之五等政見。

選情初探／前鎮小港區最少11搶7！泛綠陣營分票壓力 第三勢力搶灘

高雄市議員第十選區前鎮、小港人口結構變動，下屆從八席減為七席，競爭更激烈，至少十一人表態參選。其中台聯現任議員吳銘賜與民進黨新人吳昱鋒叔侄，組織盤高度重疊，引發泛綠陣營分票危機，加上綠營換血、第三勢力搶灘，讓選情詭譎難測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。