「對手不見了？」毒油案延燒沈伯洋在美國 蔣萬安說話了

毒油案延燒，台北市長蔣萬安日前號召725反毒油凱道集會、拋出倒閣，蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪，被問到台北市長選舉對手沈伯洋「不見了」沒有太多的意見、聲量？蔣萬安笑說，他在美國，祝福他這次出訪一切順利，但「我認為民眾最關心的是毒油事件的影響」。

蔣萬安上午在節目專訪談論號召民眾上凱道、拋倒閣，黃揚明也問，最近有沒有發現，提到年底的選舉連任，「但是好像你的對手不見了」；蔣萬安笑說，他在美國，當然大家問到，都說祝福他這次出訪一切順利，也看到一些媒體報導，他有拜會國會、去看棒球賽，這都很好，進行國會外交是正面的，祝福他一切順利，相信有一定的成果。

蔣萬安也說，但現在眼民眾最關心的是這次毒油事件的影響，以及對老百姓、對孩子跟下一代的侵害，怎麼樣趕快處理好，解決問題，以及避免再次食安事件再發生。所以這才是民眾最基本的期待，地方政府在第一線做防堵，去全面地下架，接下來提修法的建議，有很多大的方向。

他說，在地方政府的角色，希望跟中央一起合作把漏洞補起來，而避免未來還是用人工一一比對，如果不小心掛一漏萬，有任何問題的品項流到市面讓民眾吃到，這都不是他希望看到的。