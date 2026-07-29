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新北第800次市政會議 侯友宜感性倒數148天要拚這些事

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天參加新北市第800次市政會議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天參加新北市第800次市政會議。記者葉德正／攝影

今天是新北市2010年升格後，第800次市政會議，新北市長侯友宜在今天會議最後指出，16年、800多次市政會議自己和副市長劉和然參與最多，距離卸任還有148天，市府團隊要持續衝刺，包括第二行政中心搬遷、板橋醫療園區、銀新未來城，還能做很多事，要把事情做到最後一刻。

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侯友宜表示，16年來市政會議每周召開一次，自己和副市長劉和然參與時間最久，即使有幾個月投入選舉，市政工作也沒有中斷。

侯友宜指出，剩下148天仍要全力衝刺多項市政，包括三重第二行政中心搬遷，警察局、衛生局、交通局做好進駐準備，EOC、110、戰情中心等單位進駐都要做到位。

他也提到，塭仔圳預計明年底完成，加上瑞三選煤廠即將落成，而板橋醫療園區要告一段落，銀新未來城要全力推動，三鶯線通車後與桃園的銜接工作也要做好。

侯友宜也提醒局處首長，下個月議會開始總質詢，各局處面對議員提出的相關問題，都要立即、有效回應，距離任期結束還有148天，「還可以做很多事」，希望大家持續努力，把事情做到最後一刻。

侯友宜 新北 劉和然 2026九合一選舉 新北市選舉

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