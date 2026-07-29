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影／被指地方上神隱 江啟臣問里長「我有很難找嗎？」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天邀相關單位和民代、里長們會勘「豐原林務局宿舍群（北、南側）管理維護情形。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天邀相關單位和民代、里長們會勘「豐原林務局宿舍群（北、南側）管理維護情形。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣今天在豐原會勘行程中被問，民進黨台中市長參選人何欣純說他在地方上神隱，他問一旁里長「里長，我有很難找嗎？」里長回「才剛見面」，一旁台中市議員陳本添說，副院長也要到立法院開會，「她有沒有去開會？」江啟臣聽到後笑說「耶，有回答了」。

2026九合一選舉

江啟臣今天上午邀相關單位會勘豐原林務局宿舍群（北、南側）管理維護情形，台中市議員邱愛珊、陳本添、豐原區長洪峰明與多位里長到場，林保署與國保署單位簡報。

媒體在會勘前訪問江啟臣，他參選台中市長對手、民進黨台中市長參選人何欣純曾提到，說他在地方上神隱，他問一旁里長「里長，我有很難找嗎？」里長回「才剛見面」，另有里長說，前幾天江、何二人才在台中廟會活動中一起參加；今天站在江啟臣一旁的台中市議員陳本添聽到記者提問，馬上接著說，副院長也要到立法院開會，「她有沒有去開會？」江啟臣聽到後笑說「耶，有回答了」。

立法院副院長江啟臣今天邀相關單位和民代、里長們會勘豐原林務局宿舍群（北、南側）管理維護情形。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天邀相關單位和民代、里長們會勘豐原林務局宿舍群（北、南側）管理維護情形。記者游振昇／攝影

江啟臣 豐原 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉

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