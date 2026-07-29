蔣萬安拋倒閣！沈伯洋曝背後盤算 籲別把市長當政治跳板

民進黨台北市長參選人沈伯洋結束訪美行程返台，沈表示替台北帶回答案，除了「無限城」網絡建置外，更對多項市政議題交流。對現任市長蔣萬安拋出倒閣說，沈表示，倒閣是全國議題憲法制度原本就存在設計，但蔣每次提出倒閣，似乎都是在測試自己在國民黨的實力，將倒閣作為政治操作，呼籲蔣做好市政，別把市長當政治跳板。

沈伯洋呼籲，蔣萬安不要把北市當成政治跳板，正視食安、兒虐、交通及預算等市民關心的議題，相信市民無法接受對市政不聞不問的態度，北市府遭監院認定失職或糾正的案件已達七件以上，近年兒虐事件層出不窮，市府卻未及早提出完善的保護措施，往往都是在新聞曝光、家長反映後，延宕許久才著手處理，幼兒園甚至以蔣萬安手寫信招生宣傳，顯見市府沒有辦法向市民交代。

沈伯洋說，市政就像一張考卷，但蔣萬安作答卻不斷被扣分、記過，反映出市政不斷出現紕漏，卻無法得到有效的處理與回應，蔣萬安往往在回應這些問題時，卻反而提出中央層級的議題。

而面對此次訪美帶回成果，沈伯洋表示，此行拜會白宮官員、眾議院議長、千萬人口的地方首長等，建立「無限城」網絡，並就可負擔住宅、都市降溫、交通安全相關市政議題交流，希望借鏡各地經驗，讓台北成為厚植各項產業發展的城市。