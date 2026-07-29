蔡其昌率團訪美返台 沈伯洋：帶回城市治理經驗

民進黨立法院黨團總召蔡其昌結束訪美行程今天率團返台，他表示此行順利完成任務成果豐碩。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，與相關單位建立聯繫作為台北未來城市治理重要基礎。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌22日起代表民進黨中央及民進黨團率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立法委員吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長沈伯洋、陳培瑜，及立法院台美國會聯誼會長、立委王定宇共5人。

訪問團凌晨5時8分許抵達桃園國際機場，蔡其昌接受媒體聯訪表示，這一次代表民進黨立法院黨團跟民進黨中央黨部，率團進行訪美工作，訪團主要的行程集中在華府，成果相當豐碩，原先預期見到的人也都能順利拜會，並轉達相關訊息。

蔡其昌表示，訪團此行拜會美國眾議院現任及前任議長、多位重量級國會議員，以及白宮與行政部門官員，就台海和平穩定、維持台海現狀、國防、兩岸狀況、軍購及台美經貿等議題交換意見，並向美方轉達兼任民進黨主席的總統賴清德理念與看法，順利完成訪問任務。他在訪美期間也受邀擔任紐約大都會台灣日開球嘉賓。

沈伯洋表示，訪美行前曾希望「把問題帶出去、把答案帶回來」，此行就是建立了之前所謂無限城的網絡，除美國3大城市外，也與白宮、行政部門、國會、州郡市政府、智庫、企業及僑界建立縱向、橫向聯繫，作為台北未來城市治理的重要合作基礎。

沈伯洋指出，訪團也帶回城市治理經驗，內容涵蓋可負擔住宅、都市降溫、植樹、人才培育、交通零死亡願景及通學路安全等議題，將於明天的記者會對外說明。

他表示，美方分享的城市治理多以10年至20年為規劃期，不管彼此政黨是否有所不同，一旦有城市計畫，就是按照季度執行，訪團並與承接紐約市政府計畫的建築團隊交流，未來都是城市治理非常寶貴的經驗。