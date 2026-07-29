選情初探／前鎮小港區最少11搶7！泛綠陣營分票壓力 第三勢力搶灘

高雄市議員第十選區前鎮、小港人口結構變動，下屆從八席減為七席，競爭更激烈，至少十一人表態參選。其中台聯現任議員吳銘賜與民進黨新人吳昱鋒叔侄，組織盤高度重疊，引發泛綠陣營分票危機，加上綠營換血、第三勢力搶灘，讓選情詭譎難測。

第十選區政治版圖長期綠大於藍，本屆八席議員，藍綠各占三席、台聯及無盟各一席。現任議員民進黨鄭光峰，國民黨陳麗娜與蔡武宏，台聯吳銘賜及無盟李順進皆尋求連任，民進黨前議員陳致中涉及洗錢案遭解職，現任議員黃彥毓初選落敗；國民黨現任議員曾麗燕捲貪汙案判刑十二年，未獲國民黨提名。

下屆席次縮減一席，藍綠兩黨提名策略都趨於保守，民進黨提名五連霸資深老將鄭光峰、新人黃敬雅和吳昱鋒三席。黃敬雅本屆代表基進黨參選議員失利，如今改披綠袍，加上復興空難倖存空姐的故事，獲新潮流系統支持，是綠營力拱新生代，可望爭搶婦女保障名額；吳昱鋒雖首次參選，有政黨加持且具地方經營基礎，但與吳銘賜為叔侄關係，家族組織盤高度重疊。

國民黨此次提名六連霸資深議員陳麗娜及連任兩屆政二代蔡武宏出戰，蔡武宏父親蔡慶源曾任六屆市議員，地方經營扎實，兩人肩負守住藍營基本盤的重要任務。

四屆議員吳銘賜由民進黨轉台聯，實力雄厚，雖面臨侄子分票壓力，但他長年深耕街友和勞工等弱勢族群，擁有「甘苦人」死忠鐵票；李順進跨黨派服務深獲基層選民信任，已連任六屆。

本屆代表時代力量參選的湯茹婷，退黨後以無黨籍再戰；民眾黨有小港區港明里長李紘毅有意投入競選，小民參政歐巴桑聯盟于仙玲三度參選；前議長曾麗燕因涉助理費案，下屆未獲藍營提名，動態未明，成為第十選區巨大變數。