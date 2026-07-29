聽新聞
0:00 / 0:00

決戰新北 李四川、蘇巧慧端政策牛肉

聯合報／ 記者林媛玲黃子騰／新北報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨出席一○五市道蜿蜒路段改善工程動土。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨出席一○五市道蜿蜒路段改善工程動土。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人<a href='/search/tagging/2/李四川' rel='李四川' data-rel='/2/103390' class='tag'><strong>李四川</strong></a>（中）昨天發表「好孕政策」。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天發表「好孕政策」。記者林媛玲／攝影

2026九合一選舉

為提升孕產照護及育兒友善環境，國民黨新北市長參選人李四川昨發表「好孕政策」，涵蓋產前篩檢、孕前支持、生育照護到產後陪伴等四大孕產支持機制。民進黨蘇巧慧出席一○五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程動工，她說，林口生活圈快速發展，將加速推動林口輕軌、林口交流道改善工程。

李四川表示，女性是家庭核心，照顧好孕產婦就是守護全家人幸福，為減輕準父母經濟負擔與心理壓力，規畫完整四大孕產支持方案，包括第一項安心檢，產前遺傳性疾病篩檢加碼補助，羊膜穿刺免費或其他遺傳性疾病篩檢最高三千元。

第二安心孕，完善高風險孕產婦健康管理機制，將妊娠糖尿病、妊娠高血壓及孕期憂鬱症等納入重點照護，打造完善母嬰照護網。第三項安心生，新北推出全國首創的解凍卵補助，當選後將由現行三萬元提高為六萬元，並持續推動醫療性凍卵及凍精補助。第四項安心養，心理健康照護向前延伸至孕期，建立孕期到產後完整心理支持體系。

立委陳菁徽現身力挺，她指最適合生育女性為廿多歲至四十歲，單身率高達六成，凍卵需求上升，要解凍卵平均後續花費須廿萬，冷凍年限愈長花費愈多，中央平均補助五萬，李四川加碼至六萬，會是有感政見。

一○五市道是連結林口、八里與淡水交通要道，部分路段狹窄、高低落差大，通勤費時且危險，改善蜿蜒路段新闢道路工程拚二○三○年九月完工。行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、立委蘇巧慧等人昨出席動工典禮。

蘇巧慧指出，一○五市道連結台六十四線、台六十一線、台十五線及國道一號等多條交通動脈，是串聯台北港與桃園機場「海空雙港」核心樞紐，全線改善完成後，將全面帶動林口「新北國際ＡＩ+智慧園區」、淡海新市鎮及淡海科學園區的產業發展。

工程總經費八十二點一九億元，中央補助近六成，蘇說，如同上周她與侯市長視察的土城金城交流道，中央與地方充分合作，重大建設能做到快又好。

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

延伸閱讀

卓揆抱病出席新北105市道動土 預計2030年完工

侯友宜林口八里行動治理談艾司摩爾設廠增2千職缺 105市道打通任督二脈

蔣萬安提倒閣 侯友宜：真正解決食安問題較重要

蘆洲近千鄉親大喊凍蒜 李四川承諾當選後全速推動蘆社大橋、醫院

相關新聞

決戰新北 李四川、蘇巧慧端政策牛肉

為提升孕產照護及育兒友善環境，國民黨新北市長參選人李四川昨發表「好孕政策」，涵蓋產前篩檢、孕前支持、生育照護到產後陪伴等四大孕產支持機制。民進黨蘇巧慧出席一○五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程動工，她說，林口生活圈快速發展，將加速推動林口輕軌、林口交流道改善工程。

選情初探／中市第五選區 藍守基本盤 綠競爭激烈

台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）本屆共有六席。現任僅國民黨議員羅永珍不再連任，改由兒子陳清崧接棒參選，其餘五人皆爭取連任。另有民進黨新人陳映辰，以及黨內初選失利後持續參選的林鈺梅投入戰局，整體呈現綠營「內部競爭激烈」、藍營「穩守基本盤」的態勢。

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆簽交通改善承諾書

高雄兒少道路交通事故死傷偏高、機車數量居全國之冠。下屆市長參選人先後簽署交通改善承諾書，賴瑞隆允諾重新檢視交通規畫與設計；柯志恩提出通學步道擴大為「安心通學圈」、都市計畫區內十二公尺道路的人行道覆蓋率提升至百分之六十五、機車強制待轉路口降至百分之五等政見。

選情初探／前鎮小港區最少11搶7！泛綠陣營分票壓力 第三勢力搶灘

高雄市議員第十選區前鎮、小港人口結構變動，下屆從八席減為七席，競爭更激烈，至少十一人表態參選。其中台聯現任議員吳銘賜與民進黨新人吳昱鋒叔侄，組織盤高度重疊，引發泛綠陣營分票危機，加上綠營換血、第三勢力搶灘，讓選情詭譎難測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。