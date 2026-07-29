決戰新北 李四川、蘇巧慧端政策牛肉

國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天發表「好孕政策」。記者林媛玲／攝影

為提升孕產照護及育兒友善環境，國民黨新北市長參選人李四川昨發表「好孕政策」，涵蓋產前篩檢、孕前支持、生育照護到產後陪伴等四大孕產支持機制。民進黨蘇巧慧出席一○五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程動工，她說，林口生活圈快速發展，將加速推動林口輕軌、林口交流道改善工程。

李四川表示，女性是家庭核心，照顧好孕產婦就是守護全家人幸福，為減輕準父母經濟負擔與心理壓力，規畫完整四大孕產支持方案，包括第一項安心檢，產前遺傳性疾病篩檢加碼補助，羊膜穿刺免費或其他遺傳性疾病篩檢最高三千元。

第二安心孕，完善高風險孕產婦健康管理機制，將妊娠糖尿病、妊娠高血壓及孕期憂鬱症等納入重點照護，打造完善母嬰照護網。第三項安心生，新北推出全國首創的解凍卵補助，當選後將由現行三萬元提高為六萬元，並持續推動醫療性凍卵及凍精補助。第四項安心養，心理健康照護向前延伸至孕期，建立孕期到產後完整心理支持體系。

立委陳菁徽現身力挺，她指最適合生育女性為廿多歲至四十歲，單身率高達六成，凍卵需求上升，要解凍卵平均後續花費須廿萬，冷凍年限愈長花費愈多，中央平均補助五萬，李四川加碼至六萬，會是有感政見。

一○五市道是連結林口、八里與淡水交通要道，部分路段狹窄、高低落差大，通勤費時且危險，改善蜿蜒路段新闢道路工程拚二○三○年九月完工。行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、立委蘇巧慧等人昨出席動工典禮。

蘇巧慧指出，一○五市道連結台六十四線、台六十一線、台十五線及國道一號等多條交通動脈，是串聯台北港與桃園機場「海空雙港」核心樞紐，全線改善完成後，將全面帶動林口「新北國際ＡＩ+智慧園區」、淡海新市鎮及淡海科學園區的產業發展。

工程總經費八十二點一九億元，中央補助近六成，蘇說，如同上周她與侯市長視察的土城金城交流道，中央與地方充分合作，重大建設能做到快又好。