選情初探／中市第五選區 藍守基本盤 綠競爭激烈

台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）本屆共有六席。現任僅國民黨議員羅永珍不再連任，改由兒子陳清崧接棒參選，其餘五人皆爭取連任。另有民進黨新人陳映辰，以及黨內初選失利後持續參選的林鈺梅投入戰局，整體呈現綠營「內部競爭激烈」、藍營「穩守基本盤」的態勢。

國民黨方面，現任議員賴朝國、羅永珍與吳呈賢長期與立委楊瓊瓔合作，地方經營分工明確，賴深耕潭子、羅掌握神岡、吳穩固大雅，歷屆選舉彼此之間較少衝突。此次羅永珍交棒兒子陳清崧，母子聯手拚選票轉移，楊瓊瓔也全力輔選，力保藍營三席全上。

民進黨提名三席，初選競爭激烈，由現任蕭隆澤、周永鴻，以及新人陳映辰出線。陳映辰現任大雅區上雅里長，丈夫張睿倉曾代表民眾黨參選立委與市議員，此次由立委蔡其昌推薦參與初選，被視為新系在該區布局的人選。

至於未通過初選的林鈺梅，目前動作高調積極，不僅設置大量看板，也勤跑宮廟與地方社區。她強調自己出身大雅、又是神岡媳婦，加上公公為前台中縣議員許水彬，在地方具一定實力，持續參選恐對藍綠新人選情造成影響。

整體來看，該選區五位現任議員拚連任，各自具備優勢。國民黨賴朝國基層實力穩固，吳呈賢擅長處理地方陳情、累積不少支持者；無黨籍徐瑄灃具有泛藍軍眷背景，除藍營支持外，也能吸引部分淺綠選票。民進黨方面，蕭隆澤資歷最深，從潭子鄉長一路做到市議員；周永鴻曾任台中市民政局長，現任議會黨團總召，論述能力強、網路聲量也高。

此外，第五選區近年人口與產業結構明顯轉變。潭子因鄰近北屯，人口持續移入；大雅受中部科學園區擴廠帶動，科技產業人口增加，使選民結構逐漸改變。選戰除了傳統地方經營外，也更重視網路經營與空戰操作。