高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆簽交通改善承諾書

高雄兒少道路交通事故死傷偏高、機車數量居全國之冠。下屆市長參選人先後簽署交通改善承諾書，賴瑞隆允諾重新檢視交通規畫與設計；柯志恩提出通學步道擴大為「安心通學圈」、都市計畫區內十二公尺道路的人行道覆蓋率提升至百分之六十五、機車強制待轉路口降至百分之五等政見。

國民黨立委柯志恩昨舉行交通政見記者會，由行人路權及兒少權益倡議者吳亭君、網紅「Owl貓頭鷹交通書」黃筠倧等人見證，簽署下一代人本交通促進會副理事長陳翔庭提出的「縣市首長候選人交通改善承諾書」，承諾訂定道路空間改善時程、建立行人友善區、落實交通平權等。

除簽署改善書，柯志恩提出「安心通學圈」概念，希望以學校周邊一百五十公尺為核心，打造十五分鐘步行生活圈，讓孩子上下學更安全；二○三○年前將都市計畫區內十二公尺道路的人行道覆蓋率，由百分之五十八提升至百分之六十五。

高雄機車數量超過兩百萬輛，柯志恩提出「機車解嚴」政策，全面檢討兩段式左轉制度，二○三○年前將強制待轉路口降至百分之五以下，但同時保留待轉區；全面檢討同向快慢車道分隔島設計，改善視線死角與車流交織，以及放寬重機停車限制、採用「路側機車彎」優化路緣空間。

柯主張擴大導入AI智慧交通管理系統，改善梅花燈、號誌不連貫，推動重要路口不斷電系統及道路標誌全面升級，以提高夜間辨識度與行車安全。增設遮陽、降溫及智慧到站資訊設備，恢復YouBike前卅分鐘免費、站點擴增至一千八百站。

民進黨立委賴瑞隆先前簽下承諾書，提出三大核心政見。他主張落實人本路權、普及實體人行道，將重點劃設校園通學安全區，改善學童通學與市民日常行走的道路安全；未來站在「以人為本」視角，重新檢視交通規畫與設計，通盤考量。將串聯都會與沿海，優化產業與重車動線；為解決跨區通勤壅塞問題，加速推進「國一高雄台南高架道路」、「高屏第二快速公路」及「捷運紫線」。

賴瑞隆說，唯有長期投入、穩定財源與實際建設，才能真正改善市民每天行走、通勤與返家的路。