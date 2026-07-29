聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆簽交通改善承諾書

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄報導
打造安全城市 國民黨高雄市長參選人柯志恩（右三）昨舉行交通政見記者會，承諾打造安全交通城市。記者徐白櫻／攝影
打造安全城市 國民黨高雄市長參選人柯志恩（右三）昨舉行交通政見記者會，承諾打造安全交通城市。記者徐白櫻／攝影

高雄兒少道路交通事故死傷偏高、機車數量居全國之冠。下屆市長參選人先後簽署交通改善承諾書，賴瑞隆允諾重新檢視交通規畫與設計；柯志恩提出通學步道擴大為「安心通學圈」、都市計畫區內十二公尺道路的人行道覆蓋率提升至百分之六十五、機車強制待轉路口降至百分之五等政見。

2026九合一選舉

國民黨立委柯志恩昨舉行交通政見記者會，由行人路權及兒少權益倡議者吳亭君、網紅「Owl貓頭鷹交通書」黃筠倧等人見證，簽署下一代人本交通促進會副理事長陳翔庭提出的「縣市首長候選人交通改善承諾書」，承諾訂定道路空間改善時程、建立行人友善區、落實交通平權等。

除簽署改善書，柯志恩提出「安心通學圈」概念，希望以學校周邊一百五十公尺為核心，打造十五分鐘步行生活圈，讓孩子上下學更安全；二○三○年前將都市計畫區內十二公尺道路的人行道覆蓋率，由百分之五十八提升至百分之六十五。

高雄機車數量超過兩百萬輛，柯志恩提出「機車解嚴」政策，全面檢討兩段式左轉制度，二○三○年前將強制待轉路口降至百分之五以下，但同時保留待轉區；全面檢討同向快慢車道分隔島設計，改善視線死角與車流交織，以及放寬重機停車限制、採用「路側機車彎」優化路緣空間。

柯主張擴大導入AI智慧交通管理系統，改善梅花燈、號誌不連貫，推動重要路口不斷電系統及道路標誌全面升級，以提高夜間辨識度與行車安全。增設遮陽、降溫及智慧到站資訊設備，恢復YouBike前卅分鐘免費、站點擴增至一千八百站。

民進黨立委賴瑞隆先前簽下承諾書，提出三大核心政見。他主張落實人本路權、普及實體人行道，將重點劃設校園通學安全區，改善學童通學與市民日常行走的道路安全；未來站在「以人為本」視角，重新檢視交通規畫與設計，通盤考量。將串聯都會與沿海，優化產業與重車動線；為解決跨區通勤壅塞問題，加速推進「國一高雄台南高架道路」、「高屏第二快速公路」及「捷運紫線」。

賴瑞隆說，唯有長期投入、穩定財源與實際建設，才能真正改善市民每天行走、通勤與返家的路。

2026九合一選舉

延伸閱讀

允推人本交通改革 藍綠高雄市長參選人簽署承諾書

花蓮市中山建國路口8月科技執法上路 專測汽機車未停讓行人

黃世杰拋六大政見 桃市府批空洞

基隆人通勤面臨困境…市公車因缺司機減班 童子瑋提解方三管齊下

相關新聞

決戰新北 李四川、蘇巧慧端政策牛肉

為提升孕產照護及育兒友善環境，國民黨新北市長參選人李四川昨發表「好孕政策」，涵蓋產前篩檢、孕前支持、生育照護到產後陪伴等四大孕產支持機制。民進黨蘇巧慧出席一○五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程動工，她說，林口生活圈快速發展，將加速推動林口輕軌、林口交流道改善工程。

選情初探／中市第五選區 藍守基本盤 綠競爭激烈

台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）本屆共有六席。現任僅國民黨議員羅永珍不再連任，改由兒子陳清崧接棒參選，其餘五人皆爭取連任。另有民進黨新人陳映辰，以及黨內初選失利後持續參選的林鈺梅投入戰局，整體呈現綠營「內部競爭激烈」、藍營「穩守基本盤」的態勢。

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆簽交通改善承諾書

高雄兒少道路交通事故死傷偏高、機車數量居全國之冠。下屆市長參選人先後簽署交通改善承諾書，賴瑞隆允諾重新檢視交通規畫與設計；柯志恩提出通學步道擴大為「安心通學圈」、都市計畫區內十二公尺道路的人行道覆蓋率提升至百分之六十五、機車強制待轉路口降至百分之五等政見。

選情初探／前鎮小港區最少11搶7！泛綠陣營分票壓力 第三勢力搶灘

高雄市議員第十選區前鎮、小港人口結構變動，下屆從八席減為七席，競爭更激烈，至少十一人表態參選。其中台聯現任議員吳銘賜與民進黨新人吳昱鋒叔侄，組織盤高度重疊，引發泛綠陣營分票危機，加上綠營換血、第三勢力搶灘，讓選情詭譎難測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。