藍彰化選情艱困 鄭麗文「我會常來」：把魏平政當女婿推銷出去

國民黨主席鄭麗文今參加國民黨彰化縣黨部舉辦的彰化縣婦女菁英領袖成長營，並為彰化縣長參選人魏平政助選。現場有支持者直接向黨中央提問如何推薦魏平政。鄭麗文表示，有危機感才催得出力量，彰化雖是相對艱困選區，但有必勝決心，希望大家都能當魏平政分身，「把他當自己的女婿推銷出去」，她也說將經常到彰化輔選。

針對外界盛傳國民黨可能選前「換將」，鄭麗文駁斥傳言，強調「一定要讓謠言止於智者」，呼籲支持者團結每一張選票。她表示，從台中提名江啟臣、彰化的魏平政到嘉義的張啓楷，都是黨中央千挑萬選的人選，「比挑女婿還認真」。

她指出，彰化雖然起步較晚，但中台灣是最重要一塊拼圖，從苗栗、台中、南投、彰化到雲林，一個都不能少，既然完成徵召提名，全黨一定力挺。

現場也有支持者表示，希望了解黨中央對彰化的選戰策略，好讓地方姊妹更有信心替魏平政拉票；也有人提到，目前看到黨內民意代表參加活動、公祭時，看起來都是「各自努力」，未能有效拉抬魏平政，相較民進黨整體氣勢略顯不足，讓基層支持者相當著急。

鄭麗文回應，接下來4個月，每個月都有選戰目標，「但機密不能讓民進黨知道」。她強調，全黨會把彰化列為第一戰區，全力投入輔選。她認為，魏平政的個人條件經得起考驗，加上彰化縣長王惠美執政8年累積的施政口碑，以及國民黨過去執政政績，再配合空戰、陸戰策略，相信有機會贏得選民支持。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，魏平政5月13日才接受徵召，地方整合確實不容易，但整體選戰節奏都在掌握中，希望支持者團結一致，很快就能追上對手，甚至評估10月就有機會超前。