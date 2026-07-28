快訊

獨／國巨股價腰斬 郭彥均也成苦主！帳面損失金額曝光

觀眾全驚呆！熊本地震購物台攝影棚狂搖 主持人淡定戴安全帽「繼續賣貨」

熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧遭爆翹班國會找人按表決 李競辦酸：婦女政策找羅致政代筆？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，蘇巧慧連立委職權都要請人代勞，令人懷疑婦女政策是否也要找政策群召集人羅致政代筆。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，蘇巧慧連立委職權都要請人代勞，令人懷疑婦女政策是否也要找政策群召集人羅致政代筆。圖／李四川競辦提供

立法院院會日前表決「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民進黨立委蘇巧慧遭爆翹班沒出席卻找人代為表決，蘇巧慧今回應「出席狀況皆按照黨團規定請假」。李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，蘇巧慧連立委職權都要請人代勞，難怪許多地方行程都是由父親蘇貞昌代表，甚至令人懷疑，婦女政策是否也要找政策群召集人羅致政代筆？

2026九合一選舉

潘才鉉表示，立法院於7月24日表決「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，蘇巧慧未親自出席，忽視攸關台灣下一代的重大法案，結果事後被揭露，蘇巧慧翹班就算了，竟然還由立委沈發惠代按表決器，根本是翹課的同學，卻找別人代寫考卷，就是失職又作弊的行為。

潘才鉉表示，蘇巧慧身為立法委員，該在立法院審法案、參與表決及質詢，尤其是攸關下一代與育兒政策的重要法案，更應該親自到場履行職責，結果蘇巧慧不但選擇翹班，從毒油事件發生至今，更未見蘇巧慧監督中央替市民發聲，蘇巧慧在應該站在第一線履行立委職責、為民喉舌的時刻，卻屢屢選擇翹班與神隱，根本是把選舉擺第一，市民權益放後面。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川

延伸閱讀

黃國昌：賴總統拿香跟拜台灣未來帳戶 提得晚領得少「上路遙遙無期」

傳卓揆不副署未來帳戶 白營嗆瞎爆

大罷免1周年…蔣萬安：綠變本加厲 撕裂社會

擬不副署或不執行兒少帳戶？行政院：持續推動既定政策

相關新聞

影／親赴魏平政競總駁換將傳言 鄭麗文：民進黨也只剩這招騙票

國民黨主席鄭麗文今天下午前往彰化縣長參選人魏平政位於彰化市的競選總部出席婦女菁英領袖成長營活動，針對坊間傳出魏平政選情不佳，可能陣前換將的傳言表示，民進黨為了勝選也只剩這招而已。

電子煙毒滲透校園 童子瑋：市長必須站出來宣戰 指揮跨局處強力作為

聯合報「陽光行動」專題今天報導電子煙毒滲透校園，危害下一代已成國安危機。基隆市長參選人童子瑋說，解決這個問題不單純是反毒，更是城市治理考驗。市長必須站出來向毒品宣戰，指揮跨局處應對，而不是讓家長提心吊膽、讓孩子在恐懼中上學。

藍彰化選情艱困 鄭麗文「我會常來」：把魏平政當女婿推銷出去

國民黨主席鄭麗文今參加國民黨彰化縣黨部舉辦的彰化縣婦女菁英領袖成長營，並為彰化縣長參選人魏平政助選。現場有支持者直接向黨中央提問如何推薦魏平政。鄭麗文表示，有危機感才催得出力量，彰化雖是相對艱困選區，但有必勝決心，希望大家都能當魏平政分身，「把他當自己的女婿推銷出去」，她也說將經常到彰化輔選。

蘇巧慧遭爆翹班國會找人按表決 李競辦酸：婦女政策找羅致政代筆？

立法院院會日前表決「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民進黨立委蘇巧慧遭爆翹班沒出席卻找人代為表決，蘇巧慧今回應「出席狀況皆按照黨團規定請假」。李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，蘇巧慧連立委職權都要請人代勞，難怪許多地方行程都是由父親蘇貞昌代表，甚至令人懷疑，婦女政策是否也要找政策群召集人羅致政代筆？

賴瑞隆、柯志恩為大林蒲遷村60億經費互嗆 指責對方不是

高雄大林蒲遷村案明年將進入實質遷村階段，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天批評，遷村前期計畫60億元經費至今未過，恐影響進度，柯只會「割稻尾」。國民黨對手柯志恩透過競辦回擊，賴瑞隆公開說謊、製造恐慌，經濟部長龔明鑫明確答覆過，高雄新材料循環產業園區申請設置計畫60億元經費，已採用相關基金先行墊付。

九合一大選倒數4個月 游盈隆視察台南選務喊話：只許成功不許失敗

距離11月九合一年底大選僅剩4個月，中央選舉委員會主委游盈隆今到台南市選舉委員會視察，關心第一線選務工作，游盈隆也強調，對於年底選務工作將抱持著「只許成功、不許失敗」的決心，確保投票作業公平、公正、順利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。