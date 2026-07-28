蘇巧慧遭爆翹班國會找人按表決 李競辦酸：婦女政策找羅致政代筆？

立法院院會日前表決「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民進黨立委蘇巧慧遭爆翹班沒出席卻找人代為表決，蘇巧慧今回應「出席狀況皆按照黨團規定請假」。李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，蘇巧慧連立委職權都要請人代勞，難怪許多地方行程都是由父親蘇貞昌代表，甚至令人懷疑，婦女政策是否也要找政策群召集人羅致政代筆？

潘才鉉表示，立法院於7月24日表決「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，蘇巧慧未親自出席，忽視攸關台灣下一代的重大法案，結果事後被揭露，蘇巧慧翹班就算了，竟然還由立委沈發惠代按表決器，根本是翹課的同學，卻找別人代寫考卷，就是失職又作弊的行為。

潘才鉉表示，蘇巧慧身為立法委員，該在立法院審法案、參與表決及質詢，尤其是攸關下一代與育兒政策的重要法案，更應該親自到場履行職責，結果蘇巧慧不但選擇翹班，從毒油事件發生至今，更未見蘇巧慧監督中央替市民發聲，蘇巧慧在應該站在第一線履行立委職責、為民喉舌的時刻，卻屢屢選擇翹班與神隱，根本是把選舉擺第一，市民權益放後面。