電子煙毒滲透校園 童子瑋：市長必須站出來宣戰 指揮跨局處強力作為

聯合報「陽光行動」專題今天報導電子煙毒滲透校園，危害下一代已成國安危機。基隆市長參選人童子瑋說，解決這個問題不單純是反毒，更是城市治理考驗。市長必須站出來向毒品宣戰，指揮跨局處應對，而不是讓家長提心吊膽、讓孩子在恐懼中上學。

電子煙盛行，讓毒品乘虛而入。無色無味的中樞神經鎮定劑「依托咪酯」，被大量製成電子煙彈，在年輕族群中相當流行。聯合報今天報導電子煙順勢入侵校園，校內搜查困難，校外藥頭利用學生擔心同儕排擠的心理，在校園內布建網絡，已呈氾濫趨勢，形成國安危機。

童子瑋說，電子煙毒危害校園是多成因的惡性循環，所以不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。市府不能把「管教困難」完全推給學校，警察再怎麼努力查緝，也只是末端治標，無法源頭治本。

童子瑋強調，這件事不是單純的反毒，更是一場最嚴格的城市治理考驗，市長必須站出來向毒品宣戰，指揮跨局處強力作為，不能讓各行政部門孤軍作戰。若當選市長，將立即啟動「校園防毒五大實務防線」，將防護網絡從校園延伸至社區與源頭，讓毒品滲透在基隆止步。

童子瑋提出的五大實務防線，分別為：

1.成立「市府級校園毒品防衛指揮中心」：校園防毒涉及單位極多，必須從源頭強化家庭、社區、學校的防毒黃金三角。當選市長後，童子瑋將成立市府級(校園)毒品防衛指揮中心，由市長親自主持，避免各單位事出多門，事倍功半。

2. 清查校園死角與科技快篩進駐： 針對校園盲區（如廁所、死角）與校園周邊治安要點，加強防護設施與治安巡邏，並提供第一線教育與警政單位新型電子煙毒品科技快篩試劑，讓毒品無所遁形，進行快速打擊。

3.專案打擊校外源頭與跨縣市緝毒： 針對報導中「校內搜查不如查校外源頭」的呼籲 ，市府將結合「安居緝毒專案」，以港區、物流節點、非法分裝據點及網路販售管道為重點查緝對象，切斷喪屍煙彈與非法煙油等新興毒品進入基隆的供應鏈 。

4.建立「拒絕同儕壓力」輔導與安心檢舉制： 針對青少年的同儕壓力問題，引進專業心理諮商與團體輔導機制，並建立「去標籤化」的安心檢舉管道，保護不敢拒絕或受害的孩子脫離藥頭控制 。

5.建構「家長安心防護網」與諮詢求助專線：設置「家長防毒諮詢與求助專線」，並提供新興毒品辨識指引，讓懷疑孩子受害的家長能得到及時的醫療與法律支援，不再求助無門。

童子瑋強調，面對毒煙滲透校園的危機，市府必須成為學校與家長最堅實的後盾。這是攸關市長城市治理能力的考驗，更關乎兒少的未來。當選後他將以最高行政規格與強力作為，將毒品趕出校園，還給基隆孩子一個乾淨、健康的學習環境。