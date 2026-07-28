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影／親赴魏平政競總駁換將傳言 鄭麗文：民進黨也只剩這招騙票
國民黨主席鄭麗文今天下午前往彰化縣長參選人魏平政位於彰化市的競選總部出席婦女菁英領袖成長營活動，針對坊間傳出魏平政選情不佳，可能陣前換將的傳言表示，民進黨為了勝選也只剩這招而已。
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鄭麗文指出，國民黨明明正式徵召魏平政，但是卻連要將魏平政換掉這種話也敢四處亂傳。民進黨什麼都敢，但絕對不能中民進黨的計。民進黨為了勝選，也只剩這招而已，沒有其他方法。
鄭麗文說，彰化縣長王惠美施政有目共睹，民進黨中央都沒有成績，現在還想來騙票，請在場支持者發揮影響力與人脈，做她及魏平政的分身，一定要讓謠言止於智者。
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