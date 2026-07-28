賴瑞隆、柯志恩為大林蒲遷村60億經費互嗆 指責對方不是

高雄大林蒲遷村案明年將進入實質遷村階段，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天批評，遷村前期計畫60億元經費至今未過，恐影響進度，柯只會「割稻尾」。國民黨對手柯志恩透過競辦回擊，賴瑞隆公開說謊、製造恐慌，經濟部長龔明鑫明確答覆過，高雄新材料循環產業園區申請設置計畫60億元經費，已採用相關基金先行墊付。

立委賴瑞隆今早參加高雄港務分公司企業工會會員代表大會，針對大林蒲遷村案受訪表示，過去國民黨的遷村承諾屢次跳票，直至2018年才由蘇貞昌擔任行政院長才核定589億元預算，後來爭取至800億元。

賴瑞隆強調，國民黨及柯志恩從沒有關心過遷村，柯近日去大林蒲才說800億元預算不夠，若不足的話，為何今年60億元先期預算至今遲遲不通過？他呼籲國民黨不要再說一套、做一套、欺騙鄉親，「我過去質詢過數十次，柯志恩從沒關心過，現在只會割稻尾」，鄉親看得很清楚，誰才是真正支持大林蒲遷村的推動者。

柯志恩競選辦公室反擊，民進黨已經執政10年，大林蒲遷村計畫早在2019年就獲行政院核定，賴瑞隆不思檢討，竟然還有臉甩鍋給才拿下國會多數兩年的藍白陣營？。

柯辦說明，經濟部長龔明鑫6月17日在經濟委員答覆賴瑞隆，「高雄新材料循環產業園區申請設置計畫 60 億元經費，已採用相關基金先行墊付」，大林蒲遷村準備作業完全不受總預算審議進度影響。當時賴也確認過「基金先墊付，最後總預算通過後再補回」。

此外，環境部5月召開環評初審會議，環評委員對開發單位提出的「新材料」定義及空汙增量抵換計畫嚴重質疑，最終決議「補正再審」。依法在環評未通過初審前，園區本就無法完成報編與啟動實質工程。賴瑞隆刻意無視經濟部規畫粗糙、環評準備不足，把責任推給國會，完全是去脈絡化的卸責與抹黑。