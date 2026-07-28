九合一大選倒數4個月 游盈隆視察台南選務喊話：只許成功不許失敗

距離11月九合一年底大選僅剩4個月，中央選舉委員會主委游盈隆今到台南市選舉委員會視察，關心第一線選務工作，游盈隆也強調，對於年底選務工作將抱持著「只許成功、不許失敗」的決心，確保投票作業公平、公正、順利。

游盈隆表示，自上任3個多月以來，台南已是訪視的第15個地方縣市選委會，平均每個禮拜就跑一個縣市；針對外界關心的公投議題，因目前公投案數量尚未最終確定，但也呼籲朝野國會考量「選務量能的極限」，尋求公投案數與選務負荷間的最佳平衡，避免重演過去因公投案過多導致的混亂。

台南市選委會主委葉澤山也說，台南市幅員廣闊，選務工作涵蓋市長、市議員及里長選舉等，從山區到海邊挑戰各異，不過，目前投開票所設置及工作人員召募已進入積極執行階段，台南市選委會也將全力配合中央，以最嚴謹的態度做好萬全準備。