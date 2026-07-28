影／長者福利攻防戰…吳宗憲陣營要求道歉辯論 林國漳籲速審總預算

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲陣營今天提出長者社福政策，除了酸對手跟進，也要求林國漳為先前批評的言論道歉，同時進行政策辯論；對此，民進黨參選人林國漳回應，呼籲立法院儘速審查總預算，確實照顧宜蘭長者。

對於藍營要求道歉及邀辯論，林國漳未正面說明，他表示，照顧長輩須有預算支持政策，目前中央政府總預算在立法院延宕審議超過330天，這項僵局已經直接影響原訂7月上路的八大社會福利津貼，包含宜蘭鄉親的老農津貼、低收入戶與身心障礙補助等，都面臨無法順利發放的困境。

林國漳呼籲吳宗憲委員與國民黨應儘速完成總預算審查，讓既有的社福資源如期到位，這才是對鄉親長輩最負責的關懷，而他的團隊早已提出更完善且具前瞻性的「智慧敬老卡」政策，每年發放1萬2000點，將使用權限交還給長輩，讓長者自由選擇將點數靈活應用於大眾運輸交通、醫療或生活日常。

吳宗憲回擊，行政院拒絕依立法院三讀通過的法律編列預算，帶頭違法送來一份違法的預算案，請問要立委怎麼審查？假設宜蘭縣議會通過自治條例，縣政府卻拒絕執行、拒絕依法編列預算，「請問林顧問，可以接受這樣的作法嗎？」

吳宗憲質疑林顧問不懂預算法，經常支出的社福預算根本不受審查影響即可使用，且今年初立法院國民黨與民眾黨團提出新興計畫預算可動支，是卓榮泰院長遲遲不動支，包括二修的財劃法也不執行，影響依法該給宜蘭的128億財源，卻未見林顧問要求民進黨中央依三讀通過的法律執行給宜蘭預算，讓人遺憾。

據了解，吳宗憲上午提出「65歲以上免健保費、敬老卡升級、重陽敬老金加碼」政策，議會黨團書記長林義剛指出，吳宗憲先前曾提出宜蘭整合北北基桃1200元TPASS方案，解決通勤族使用多張交通卡的不便，當時遭林國漳批評「財務不可行」；最近林顧問卻提出一樣政策，政策可以跟進，但不能抹黑、造謠完又髮夾彎，請問林要不要為過去的錯誤指控認錯、道歉？

楊弘旻議員表示，8年前林姿妙縣長提出免費營養午餐政策時，民進黨攻擊騙人，後來林縣長做到了；現在吳宗憲提政策又面臨一樣攻擊，他相信吳宗憲政見都有完整規劃，可受檢驗，呼籲林國漳顧問進行政策辯論，說清楚講明白，鄉親自會做出判斷。