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李四川提樹林鐵路地下化 蘇巧慧批：不要只講了想法然後丟給中央解決

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧與劉世芳、侯友宜、洪孟楷含笑交談。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與劉世芳、侯友宜、洪孟楷含笑交談。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席105市道蜿蜒路段改善工程動土典禮，關於李四川提出好孕政策，蘇巧慧指中央已將生育補助提高到每胎10萬元，不孕症補助最高每胎 10 萬元，並提高育兒津貼、托育津貼，她也提出臨托、夜托盼能減輕父母負擔。

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蘇巧慧今天上午10時至林口，與行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、立委洪孟楷一同出席105市道動土典禮。媒體詢問關於對手國民黨新北市長參選人李四川今天上午提出好孕政策。蘇巧慧表示，這幾年不斷在中央監督並建議政府提出相當多的政策，包括生育補助提高到每胎 10 萬元，不孕症補助最高也是每胎 10 萬元，甚至還有育兒津貼、托育津貼也都提高。

蘇巧慧指出，她從參選以來就提出了福利政見、家庭照顧政見，都跟孩子們有關。我們幼兒的醫療負擔能夠下降，並且增加了像是臨托、夜托，這些機制都是希望能夠從經濟上、從照顧上，可以更精準、更全面來照顧到各種需要的家庭。這是我作為一個媽媽能夠感受到大家的需求，希望能夠照顧到爸爸媽媽，減輕他們的負擔。

另外立委葉元之日前拜票時助理遭毆打，葉元之怒控先前民進黨掃街散播仇恨，蘇巧慧回應表示，譴責也不接受任何的暴力，但是在前天的影帶當中，沒有看到任何的政治口號或標語，望警方也能夠趕快介入來調查，還原事實的真相，讓大家可以平靜看待這件事情。

關於對手李四川提出要將樹林鐵路地下化，蘇巧慧表示，自己就是樹林地區的立法委員，這10年來為了這個議題開了無數次的會議，討論過無數種方案，但因為樹林調度場就是北台灣整個鐵路調度最大的中心，整個東部幹線都在樹林調度場這裡發車、調度，甚至是整理列車。這麼大的一個調度場要能夠整個地下化真的很困難。而且北台灣也不可能沒有調度場很多年，這是不可能發生的事情，因為會影響到全台的列車通行。

蘇巧慧說明，如果要完成這個鐵路地下化的部分，將有數百戶的民宅必須要拆遷。因為這個臨時軌等等的建置，會涉及到很多的民宅拆遷，所以民宅拆遷問題和調度場另外尋找這麼大基地，這都是這個案件當中最大的困難。也就是這麼多年，即便是在侯友宜市府、朱立倫市府期間真的都有困難的原因。蘇巧慧也反批李四川提出政見時要負責任一點，不要只是講了一個想法，然後丟給中央來解決，這樣的方式並不是太理想。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席105市道蜿蜒路段改善工程動土典禮。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席105市道蜿蜒路段改善工程動土典禮。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧批李四川提出政見時要負責任一點，不要只是講了一個想法，然後丟給中央來解決。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧批李四川提出政見時要負責任一點，不要只是講了一個想法，然後丟給中央來解決。記者黃子騰／攝影

李四川 蘇巧慧 劉世芳 2026九合一選舉 新北市選舉

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