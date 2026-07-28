影／酸對手跟進！吳宗憲提長者社福「三法寶」每年補助超過1萬7

宜蘭縣長參選人吳宗憲今天宣布長者福利政策，包括65歲以上免健保費、敬老卡升級、重陽敬老金加碼，讓長者每年獲得超過1萬7千元照顧，減少生活負擔，也減輕三明治世代照顧父母的壓力；藍營同時諷刺對手之前的「膨風水雞說」，反酸對手如今跟進，邀林國漳展開政策辯論。

吳宗憲表示，宜蘭不只需要硬體建設，更需貼近生活社會福利，因此除了擴大補助長青食堂、社區，豬推出「老大人，我來顧-65歲以上免健保費、敬老卡升級、重陽敬老金加碼」三法寶：

●65歲以上免健保費：長輩65歲退休後收入減少，生活仍要支出，長者免健保費每年可省近1萬元；原住民族長者依相關社福標準，55歲起免健保費。

●敬老卡升級：每月600點敬老卡點數擴大使用範圍，包括台鐵、雙北捷運、計程車，以及藥局、農會超市、便利商店等生活消費場所，讓敬老卡融入日常生活，點數可累積使用，擴大北北基宜跨縣市合值使用，帶動宜蘭消費。

●加碼重陽敬老津貼：65至69歲每人600元、70至79歲800元、80至89歲1000元、原住民族80至89歲2000元、90至99歲2000元、百歲以上2萬元。

今天羅東鎮長參選人陳鴻禧、冬山鄉長參選人林松根、壯圍鄉長參選人張家豪、蘇澳鎮長參選人陳金麟、議會黨團書記長林義剛、副書記長楊弘旻、副議長陳漢鍾、議員林岳賢、黃建勇、賴良洲、黃琤婷，議員參選人曾茂照、黃士駿等人出席力挺。

林岳賢議員表示，鄉親反映敬老卡只能搭乘縣內公車，常常「看得到、用不到」，吳宗憲提出敬老卡升級策略，點數多元使用，未來府會一心，把最貼心、實用的福利送到老大人手上。

黃琤婷說，吳宗憲的長者照顧政策是完整規劃、財源清楚，來自財劃法修法後每年增加128億，過去林國漳顧問團隊質疑吳宗憲政策沒有財源，甚至批評「膨風水雞刣無肉」及128億謊言等；如今林顧問卻改口，跟進以財劃法經費支應自己提出的敬老卡政策，態度大轉彎。

林義剛指出，吳先前提出將宜蘭整合北北基桃1200元TPASS方案，就是看到通勤族使用多張交通卡的不便；楊弘旻表示，8年前林姿妙縣長提出營養午餐免費政策時，民進黨攻擊騙人，後來林姿妙縣長真的做到，現在吳宗憲又面臨一樣攻擊，呼籲林國漳顧問與吳宗憲進行政策辯論，說清楚、講明白。

蘇澳鎮長參選人陳金麟指出，財劃法二修後，宜蘭每年將新增128億財源，呼籲林顧問團隊多了解財政法，並力促中央趕快執行二修財劃法預算，補助嘉惠鄉親。