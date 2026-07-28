改善高雄交通 柯志恩提「機車解嚴」 打造學童安心通學圈

高雄長期屬於全國兒少道路交通事故死傷較高的縣市之一、機車數量又位居全國之冠。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天簽署交通承諾書，並提出通學步道擴大為「安心通學圈」、都市計畫區內12米道路的人行道覆蓋率提升至65%、機車強制待轉路口降至全市5%，以及全面檢討同向快慢車道分隔島設計等項交通政策。希望透過工程改善、智慧治理及交通教育，全面翻轉高雄交通環境。

立委柯志恩今天召開記者會，在行人路權及兒少權益倡議者吳亭君、網紅「Owl貓頭鷹交通書」等人見證下，當眾簽署「下一代人本交通促進會」副理事長陳翔庭所提出的縣市首長候選人交通改善書，承諾訂定道路空間改善時程、建立行人友善區、落實交通平權等。

吳亭君提及，近十年來，台灣每年有80至100名兒少因交通事故失去生命，青少年交通安全是當前最需要重視的公共政策議題，須全面盤點高中以下學校周邊道路。

柯志恩提出四大交通改革政策，聚焦「以人為本」、「機車友善」、「智慧交通」及「綠色運輸」四大主軸。柯志恩提出「安心通學圈」概念，以學校周邊150公尺為核心，打造15分鐘步行生活圈，讓孩子上下學更安全；2030年前將都市計畫區內12米道路的人行道覆蓋率由58％提升至65%。

高雄市機車數量超過200萬輛，柯志恩針對百萬機車族提出「機車解嚴」政策，她表示，將會全面檢討兩段式左轉制度，2030年前將強制待轉路口大幅降至全市5%以下，同時保留待轉區。此外，全面檢討同向快慢車道分隔島設計，改善視線死角與車流交織，以及放寬重機停車限制、採用「路側機車彎」的工程設計來優化路緣空間。

柯志恩表示，未來將擴大導入AI智慧交通管理系統，改善梅花燈、號誌不連貫問題，並推動重要路口不斷電系統及道路標誌全面升級，提高夜間辨識度與行車安全。綠色運輸政策則涵蓋增設遮陽、降溫及智慧到站資訊設備，恢復YouBike前30分鐘免費、2030年前將站點擴增至1800站。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天召開交通政見記者會，承諾要打造安全交通城市。記者徐白櫻／攝影