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上班時間開選務會議？綠批無心市政 謝國樑：非公務行程都會依法請假

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今質疑基隆市長謝國樑上班開選務會議，基市府回應，謝參與非公務行程，都會依法請假。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今質疑基隆市長謝國樑上班開選務會議，基市府回應，謝參與非公務行程，都會依法請假。圖／民進黨基隆市黨部提供

基隆市長謝國樑日前預告本周起啟動選舉模式，民進黨基隆市黨部今天質疑，傳出謝在上周五就召開選務會議，競選團隊尚未正式亮相，已出現說法前後矛盾、上班時間處理選務等爭議，選舉才剛起跑，誠信就先落漆。

2026九合一選舉

基市府回應綠營的指控，指市長謝國樑參與非公務行程，都會依法請假，請外界放心。

國民黨中央7月22日正式提名謝國樑參選，爭取連任，謝國樑隔天出席新住民事務委員會議前受訪時說，下周起啟動選舉模式，會在市政工作時間之外向更多的市民請益，希望能再投他一票。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，謝國樑稱本周才會正式啟動選舉模式，卻在7月24日、上周五下午就召開選務會議，令人質疑謝究竟是對自己的選情沒有信心，還是對市民沒有誠信。為何對外說本周才開始，私下卻已經提前部署，讓市民懷疑謝說過的話，到底算不算話。

民進黨基隆市黨部要求謝國樑公開回答8個問題，分別為7月24日下午4時召開的是否為選務會議？謝是否親自出席、主持或聽取報告？謝當天下午是否依法請假？會議是否有市府人員、局處首長或市政資源參與？承諾本周才啟動選舉，為何提前召開選務會議？民眾黨「雙主席」26日到基隆輔選，謝為何未公開出席？謝是否支持民眾黨基隆市議員參選人？所謂「藍白合」究竟要怎麼合作？

「選舉可以慢慢選，市政不能繼續等」，余睿柏呼籲謝國樑，不要急著把市政府變成競選總部，也不要急著計算自己的選票。距離任期結束還有時間，請先把市長做好、把市政做好，把過去對基隆市民的承諾逐項交代清楚。

謝國樑 基隆 國民黨 2026九合一選舉 基隆市選舉

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