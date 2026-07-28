上班時間開選務會議？綠批無心市政 謝國樑：非公務行程都會依法請假

基隆市長謝國樑日前預告本周起啟動選舉模式，民進黨基隆市黨部今天質疑，傳出謝在上周五就召開選務會議，競選團隊尚未正式亮相，已出現說法前後矛盾、上班時間處理選務等爭議，選舉才剛起跑，誠信就先落漆。

基市府回應綠營的指控，指市長謝國樑參與非公務行程，都會依法請假，請外界放心。

國民黨中央7月22日正式提名謝國樑參選，爭取連任，謝國樑隔天出席新住民事務委員會議前受訪時說，下周起啟動選舉模式，會在市政工作時間之外向更多的市民請益，希望能再投他一票。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，謝國樑稱本周才會正式啟動選舉模式，卻在7月24日、上周五下午就召開選務會議，令人質疑謝究竟是對自己的選情沒有信心，還是對市民沒有誠信。為何對外說本周才開始，私下卻已經提前部署，讓市民懷疑謝說過的話，到底算不算話。

民進黨基隆市黨部要求謝國樑公開回答8個問題，分別為7月24日下午4時召開的是否為選務會議？謝是否親自出席、主持或聽取報告？謝當天下午是否依法請假？會議是否有市府人員、局處首長或市政資源參與？承諾本周才啟動選舉，為何提前召開選務會議？民眾黨「雙主席」26日到基隆輔選，謝為何未公開出席？謝是否支持民眾黨基隆市議員參選人？所謂「藍白合」究竟要怎麼合作？

「選舉可以慢慢選，市政不能繼續等」，余睿柏呼籲謝國樑，不要急著把市政府變成競選總部，也不要急著計算自己的選票。距離任期結束還有時間，請先把市長做好、把市政做好，把過去對基隆市民的承諾逐項交代清楚。