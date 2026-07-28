允推人本交通改革 藍綠高雄市長參選人簽署承諾書

下一代人本交通促進會推動交通改革，邀縣市首長參選人響應簽署承諾書，繼民進黨高雄市長參選人賴瑞隆於5月率先簽署後，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天也簽署，並提出交通改革政見。

賴瑞隆、柯志恩均與下一代人本交通促進會共同簽署「2026縣市首長交通改善承諾白皮書」，對交通改善訴求作出承諾，並將「以人為本」進行交通改革。

賴瑞隆在臉書（Facebook）發文表示，2個月前，他受邀與下一代人本交通促進會交流，並簽署承諾白皮書；促進會的青年夥伴相當專業，與專家學者共同研究，針對高雄通行環境提出多項具體改革建議。

賴瑞隆說，他承諾未來將站在「以人為本」視角，重新檢視交通規劃與設計，通盤進行考量；人本交通不是一場活動，也不只是一紙承諾，唯有長期投入、穩定財源與實際建設，才能真正改善市民每天行走、通勤與返家的路。

賴瑞隆強調，未來，他會盡最大努力，打造更安全、便利通行環境，讓每一個高雄市民都能安心出門、平安回家。

柯志恩今天舉行交通改革政見記者會，提出4大交通改革政策，聚焦「以人為本」、「機車友善」、「智慧交通」及「綠色運輸」4大主軸，希望透過工程改善、智慧治理及交通教育，全面翻轉高雄交通環境。

柯志恩承諾2030年前檢討兩段式左轉制度，將強制待轉路口大幅降至全市5%以下，同時保留待轉區；並檢討同向快慢車道分隔島設計，改善視線死角與車流交織問題；此外，也將推動「機車好停計畫」，包括新增及改善機車停車空間等。

此外，針對多名議員建議提高交通違規罰鍰回饋交通建設的比例，柯志恩表示認同，並承諾未來將檢討交通罰鍰收入運用機制；在智慧交通方面，未來將擴大導入AI智慧交通管理系統，並推動重要路口不斷電系統及道路標誌全面升級。

柯志恩也在記者會上簽署「2026縣市首長交通改善承諾白皮書」，承諾未來若當選市長，將積極推動各項交通改善措施，持續強化行人安全、提升道路設計品質，並建立以人為本的交通治理思維，讓高雄成為人人安心通行的宜居城市。