影／邱臣遠竹北遠景系列政策記者會 今提1268健康來吧：長輩幸福方案

台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天舉辦第二場「竹北遠景系列政策記者會」。針對竹北的高齡照護需求，邱臣遠提出「1268健康來吧：長輩幸福方案」政策主張。議員參選人游雅婷、陳岫玫、鍾心渝也連袂出席。邱臣遠強調，竹北正面臨邁向城市成熟期的轉型，充裕的財政紅利應轉化為實質的社會福祉；未來若有機會服務竹北市民，將運用過去擔任新竹副市長與代理市長的治理經驗，將竹北打造成全國高齡照護最完善的幸福安居城市。

邱臣遠指出，竹北近年在經濟發展與稅收表現上均名列全國前茅，奠定相對健康的市庫基石。然而隨著人口成長的曲線逐漸平緩，竹北正邁向發展成熟的現代化城市。未來市公所團隊應透過嚴謹的資源配置，轉化為具體的政策回饋，優先照顧曾為這座城市奠基的長輩。

邱臣遠提出的1268 長輩幸福方案，包括「一口假牙補六萬」，主動補足縣府資源缺口，最高補助6萬元，並建構一站式的固齒整合照護；「兩劑疫苗護健康」加碼帶狀疱疹疫苗補助，減輕自費負擔並阻斷疾病風險；「六項檢查有獎勵」配合中央量六力評估與80-20護牙目標，透過農特產品等好禮推動預防醫學；「八百健保公所出」將現行津貼穩健加碼至826元，實質強化經濟安全。此外，更將配合縣府政策擴大敬老卡使用效益，推動市區計程車疊加補助與串聯在地銀髮友善商圈。

議員參選人陳岫玫與鍾心渝指出，高齡化是整個新竹縣共同面對的課題，建構完善高齡照護網，不僅給予長輩具尊嚴的晚年生活，更是為了實質分擔雙薪家庭的照護壓力，讓在地青壯年能無後顧之憂地安心打拚，如果未來進入縣議會，將全力促成縣府與公所間的資源整合，確保社福預算能在縣市合作的架構下發揮最大綜效，創造青銀共好的大新竹。

邱臣遠強調，好的政策需具備執行力的團隊來落實。從過去在新竹市政府的服務經驗到未來的竹北市政規畫，他始終強調財政紀律與行政效能 。未來如果當選，將確保「1268 長輩幸福方案」穩健上路，帶領竹北市政團隊以扎實步伐，讓每位長輩安心慢老、擁有尊嚴與周全保障，具體實現青銀共好的城市願景。

此外，針對於竹北前市長何淦銘表態有意投入選舉，邱臣遠表示予以尊重與祝福，民主社會每個人都有參選的自由與權利，也樂見更多人願意投入、為竹北服務。邱臣遠說，民眾黨團隊現階段仍會專注做好自己，相信竹北市民眼睛是雪亮的，最終會選出心目中最適合的市長人選。不論最後有哪些人投入選戰，都希望大家以城市發展為出發點，共同讓竹北持續向前。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天辦第2場「竹北遠景系列政策記者會」。針對竹北的高齡照護需求，他提出「1268健康來吧：長輩幸福方案」政策主張；議員參選人游雅婷、陳岫玫、鍾心渝也連袂出席。圖／邱臣遠競選團隊提供