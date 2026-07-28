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新北議員黃淑君宣布懷第三胎 選戰倒數：腳步不會停歇

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君。圖／截自黃淑君臉書
新北市議員黃淑君。圖／截自黃淑君臉書

有「新北戰神」之稱的36歲民進黨籍新北市議員黃淑君，已育有2子，不過她今天在臉書宣布「我懷孕了」，留言區隨即湧入許多祝賀，也不忘提醒年底選戰將至，要注意身體健康。

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黃淑君在臉書發文表示，這是一個1000%的驚喜，超級期待這個生命的到來。希望這個身份可以同時讓她做更多事情。

黃淑君說，她會不舒服，身材、外表也會面臨很大的變化，但是她還在工作，在規畫下，並不影響她在工作上的表現，甚至可以更好。

黃淑君說，當然她有很多需要同事跟鄉親支援的地方，接下來會有很多挑戰，選戰進入倒數，還有很多很多事情要做，「我的腳步不會停歇」。這個孕期很不一樣，她還沒有準備好，但是會一直準備。

黃淑君2022年首次當選新北第五選區（板橋）新北市議員，除了已是2寶媽，也在台大農藝所博士班就讀，在警消權益、教育等領域有亮眼問政表現。

身材 新北 2026九合一選舉 新北市選舉 議員

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