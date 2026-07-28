聽新聞
0:00 / 0:00
新北議員黃淑君宣布懷第三胎 選戰倒數：腳步不會停歇
有「新北戰神」之稱的36歲民進黨籍新北市議員黃淑君，已育有2子，不過她今天在臉書宣布「我懷孕了」，留言區隨即湧入許多祝賀，也不忘提醒年底選戰將至，要注意身體健康。
2026九合一選舉
黃淑君在臉書發文表示，這是一個1000%的驚喜，超級期待這個生命的到來。希望這個身份可以同時讓她做更多事情。
黃淑君說，她會不舒服，身材、外表也會面臨很大的變化，但是她還在工作，在規畫下，並不影響她在工作上的表現，甚至可以更好。
黃淑君說，當然她有很多需要同事跟鄉親支援的地方，接下來會有很多挑戰，選戰進入倒數，還有很多很多事情要做，「我的腳步不會停歇」。這個孕期很不一樣，她還沒有準備好，但是會一直準備。
黃淑君2022年首次當選新北第五選區（板橋）新北市議員，除了已是2寶媽，也在台大農藝所博士班就讀，在警消權益、教育等領域有亮眼問政表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。