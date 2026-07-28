迎媽祖坐鎮競總 邱建富：神明明察秋毫、別拿來政治操作

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今正式進駐競選總部，適逢農曆六月十五日彰邑城隍廟仁愛侯城隍尊神聖誕千秋，針對民進黨秘書長徐國勇日前公開指稱，邱建富曾在神明面前做出某項承諾一事，邱建富今再次嚴正澄清，相關說法毫無事實根據，今天選在城隍爺聖誕前來參拜，就是希望以最坦蕩、最誠懇的態度面對神明與鄉親。

邱建富今前往彰邑城隍廟祝壽祈福，也為彰化未來發展向城隍尊神稟告心願，隨後再前往彰化鎮南宮，恭迎天上聖母老大媽蒞臨競選總部坐鎮，象徵競選正式展開。

邱建富表示，城隍爺是守護地方、主持公道、賞善罰惡的神明，更有「陰間行政官署」之稱，所有從政者都應該心存敬畏，不應利用神明進行政治操作，更不該以未經證實的言論影射他人。他相信，公道自在人心，神明更明察秋毫，任何事情都經得起檢驗。

隨後，邱建富前往彰化鎮南宮，迎請天上聖母老大媽進駐競選總部。他表示，自己歷次參選，不論是議員、市長，每一次都迎請老大媽前來賜福，四次參選皆獲鄉親支持，這次第五度投入公職選舉，仍秉持對神明的敬意與感恩，希望在老大媽庇佑下選務順利，也爭取縣民認同。

邱建富也預告，8月1日將在花壇虎山巖舉辦「彰化富健行」活動，，活動當天除了安排健走及互動活動外，更將首度公開競選應援曲與專屬應援舞，展現「彰化富」團隊的熱情與行動力。