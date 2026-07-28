李四川推「好孕政策」 加碼篩檢及解凍卵補助

為提升孕產照護及育兒友善環境，國民黨新北市長參選人李四川今與婦產科醫師、立委陳菁徽及競辦主任江怡臻共同發表「好孕政策」，包括產前篩檢、孕前支持、生育照護到產後陪伴等4大孕產支持機制，推動產前遺傳性疾病篩檢加碼補助、解凍卵補助至6萬元及加碼提供3次產婦免費心理諮商等。

李四川表示，女性是家庭的核心，照顧好孕產婦，不只是照顧一個人，更是守護全家人的幸福與新北的未來，為減輕準父母的經濟負擔與心理壓力，規劃完整四大孕產支持方案，包括第一項安心檢，產前遺傳性疾病篩檢加碼補助，羊膜穿刺免費或其他遺傳性疾病篩檢最高3000元，減輕準父母的經濟負擔，及早掌握胎兒健康狀況，透過預防醫學及早介入，守護母嬰健康。

第二安心孕，完善高風險孕產婦健康管理機制，將妊娠糖尿病、妊娠高血壓及孕期憂鬱症等納入重點照護，整合醫療院所與社區健康照護資源，提供持續追蹤、健康管理、心理支持及必要轉介服務，降低孕產婦及新生兒併發症風險，打造更完善的母嬰照護網。

第三項安心生，新北已推出全國首創的解凍卵補助，李四川表示，當選後將由現行3萬元提高為6萬元，並持續推動醫療性凍卵及凍精補助，協助有生育需求家庭及因癌症治療可能影響生育能力的市民，保留未來生育希望，完成成家的夢想。

第四項安心養，將心理健康照護向前延伸至孕期，建立孕期到產後的完整心理支持體系。推動愛丁堡憂鬱量表早期篩檢，並加碼提供3次免費心理諮商，協助媽媽平安度過孕期與產後身心調適，照顧媽媽，也照顧整個家庭。

李四川說，過去已提出校校有公托、容獎鼓勵企業增設托育，以及好孕專車延長到一歲、運動中心免費臨托、興建大型親子館等育兒及親子友善政見，將全力打造從孕前到產後的完整照護網，讓年輕爸媽們安心生養、放心育兒，使每個家庭都能在新北幸福成長。

立委陳菁徽今也現身支持提及，李四川推出的好孕政策非常有感，是支持孕產婦重要力量，她舉例最適合生育女性為20多至40歲，但單身率已高達6成，現今動卵人數也愈來愈多，但通常要解凍卵的平均後續花費須20萬，且冷凍年限愈長花費愈多，中央平均只補助5萬，川伯提出再加碼至6萬，讓棟卵的婦女更有感。

李四川競選辦公室主任江怡臻透露，李四川作為新北市長參選人，負責任也非常前瞻性地提出好孕及育兒、親子等政策，就是希望透過一條龍規劃，讓新北生養環境可以一步步地往前走，讓每一位想生育、已生育的爸爸媽媽們獲得更多支持跟幫助，一起守護台灣這一代及下一代。

國民黨新北市長參選人李四川(圖中)今與婦產科醫師、立委陳菁徽(圖右)及

李四川競辦主任江怡臻共同發表「好孕政策」。記者林媛玲／攝影