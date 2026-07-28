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助理掃街「被動手」葉元之批蘇巧慧：回應根本是問A答B 都推給警察

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委葉元之日前陪同新北市長參選人李四川前往市場掃街時，助理遭人攻擊，葉元之質疑對方是民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持者，蘇巧慧回應，「盼警方介入還原事實」。葉元之表示，根本是問A答B，請一直散布仇恨的蘇巧慧出來道歉，不要都推給警察。記者陳柄亦／攝影
國民黨立委葉元之日前陪同新北市長參選人李四川前往市場掃街時，助理遭人攻擊，葉元之質疑對方是民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持者，蘇巧慧回應，「盼警方介入還原事實」。葉元之表示，根本是問A答B，請一直散布仇恨的蘇巧慧出來道歉，不要都推給警察。記者陳柄亦／攝影

國民黨立委葉元之日前陪同新北市長參選人李四川前往市場掃街時，他的助理被不明人士「動手」，質疑對方是蘇巧慧支持者，蘇巧慧回應，「盼警方介入還原事實」。葉元之今天表示，蘇巧慧的回應根本是問A答B，請一直散布仇恨的蘇巧慧出來道歉，不要都推給警察。

2026九合一選舉

葉元之指出，蘇巧慧不僅是沒有道歉，而且用很高傲的態度來看待這件暴力事件，有市場阿姨跟他反應「蘇巧慧不是鶯歌的立委嗎？為什麼要跑來板橋西區亂？」他質疑，為何現在立場不一樣就可以動手？為何要把板橋搞得這麼對立？

針對蘇巧慧日前出席立院內政委員會「新北市政府消防局第一救護大隊海山中隊暨莒光分隊」稱，「過去10年，她與民進黨立委張宏陸以及在地市議員們合作，成功向中央爭取多項關鍵資源。」葉元之說，該廳舍早在民國111年4月19日核定，蘇身為鶯歌樹林的立委，當年怎麼可能跨越時空、跑去別的選區爭取到板橋的莒光廳舍？呼籲她不要說謊、搶收割政績。

另外，葉元之指控，在上周五（24日）院會表決提案時，蘇巧慧請假卻叫別人代按表決器，至今仍不敢承認。葉質疑，如果別人沒來開會就要被妳罷免，那妳沒來開會，依妳的標準是不是也該辭職？為什麼要找人代按？為什麼要作弊？當選市長可以作弊嗎？

蘇巧慧 葉元之 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

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