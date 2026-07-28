蘇巧慧與侯友宜出席新闢道路工程動土 李四川親解未出席原因

新北市長選戰白熱化，今新北市府舉辦105市道改善蜿蜒段新闢道路工程動土祈福典禮，除市長侯友宜出席，包括行政院長卓榮泰及立委蘇巧慧也現身，以工程專業拿鐵鎚的國民黨新北市長參選人李四川卻未出席工程動土活動，同一時間在市黨部公布好孕政策，李受訪表示，他去了會違反行政中立，不要讓新北市府同仁為難。

李四川表示，蘇巧慧至今還是立委，比他有優勢的地方是只要公務單位舉辦的開工或完工典禮，蘇都可用立委身分參與，他現在沒有身分，去了會違反行政中立問題，他不要讓新北市府同仁為難，他跟侯市長的相處都是用做的，從來都不是用說的。

此外，李四川昨拋樹林鐵路地下化政策，但遭質疑過去李就提出相關想法卻未推動，蘇巧慧也指提政策就應推動而非推給中央。李四川說，他從沒推給中央，樹林鄉親都期盼鐵路地下化多年，107年的問題是兩派意見，一派希望改道，另一派希望就地能地下化，這非工程技術的困難，蘇巧慧當立委10年涉及中央也應要促成，如果他當上市長，有關中央部分他會好好談，工程是沒有問題，只是要選擇改道還是以地下道方案。

另針對台北市長蔣萬安提倒閣案，媒體詢問李四川是否支持倒閣案?李四川回應，他尊重立院黨團藍白立委的決定。