訪美行參與大都會主場「台灣日」 沈伯洋：盼無限城交流更落實

民進黨台北市長參選人沈伯洋與立院民進黨團總召蔡其昌等人近日赴美訪問，除了交流外更前往美國職棒紐約大都會主場參與台灣日活動，沈更獲得當家球星索托Juan Soto球棒，沈表示，除了參與開球活動外，也與訪美多位官員合作，都是「無限城」概念重要一環，盼未來當選市長與更多城市有合作空間。

沈伯洋表示，坐在大都會球場，看見蔡其昌帶著台灣元素站上投手丘，與林琪兒共同投出象徵台美情誼的一球，令人感受到運動凝聚社群、連結彼此的力量，他表示在美國求學期間便經常進場看球，早年居住費城時常前往紐約觀賽，後來赴加州深造，也曾十多次走進天使球場，棒球是他在美生活的重要記憶，還獲得Soto簽名球棒，直呼「很開心興奮」。

沈伯洋也說，大都會隊台灣日活動在法拉盛舉辦已逾20年，長年凝聚旅美台灣人，也讓更多人透過棒球看見台灣，這次也在觀賽過程中與其他國家代表及地方民選官員自然交流，從運動延伸至城市治理，交流議題包括地方稅務、防災及可負擔住宅等，也前往地方首長辦公室交換經驗，從產業、人才、交通、住宅政策及防災，到地方產業落地、農產品發展等議題均有觸及。

沈伯洋強調，這些交流也是「無限城」概念的重要一環，未來要與其他城市建立真正的連結，產業與商業是最基本的交流基礎；當不同城市各有需求，雙方合作的可能性就會提高，進而促成人才交流、招商合作及公務人員互訪，讓城市交流落實在具體層面。

而團隊一行也會晤民主黨籍紐約州聯邦眾議員George Latimer，就地方治理交換經驗，Latimer歷任紐約州眾議員、州參議員，並於2018年至2025年擔任威徹斯特郡郡長，累積地方財政、基礎建設、公共安全及經濟發展等治理經驗，2025年就任紐約州第16選區聯邦眾議員，由於郡長職能與大型城市治理有諸多相通之處，沈表示，盼汲取不同城市的治理思維，作為未來推動台北市政的參考。

沈伯洋說，此次城市交流過程，也有與會人士談及今年訪台規畫，並表達持續對話的意願。透過此次訪美行程，台北得以從不同城市的治理經驗汲取參考，也能進一步拓展國際視野，為未來與各城市建立實質合作累積更多可能。

民進黨台北市長參選人沈伯洋與立院民進黨團總召蔡其昌等人近日赴美訪問，除了交流外更前往美國職棒紐約大都會主場參與台灣日活動，沈更獲得當家球星索托Juan Soto球棒。圖／沈伯洋競選辦公室提供