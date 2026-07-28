簽交通改善承諾白皮書 賴瑞隆拋3大主張：人本交通與建設並進

民進黨籍高雄市長參選人、立委賴瑞隆受邀與「下一代人本交通促進會」交流，並簽署「交通改善承諾白皮書」，他強調，未來將以人本交通與交通建設並進為核心思維，從行人路權到整體大眾路網進行通盤檢視與規畫，並提出3項主張。

賴瑞隆指出，先前與下一代人本交通促進會理事長王晉謙及青年夥伴深入交流，促進會與專家學者針對高雄目前的通行環境提出了多項具體改革建議，他承諾未來將站在「以人為本」的視角，重新檢視全市交通的規畫與設計。

針對高雄交通的未來藍圖，賴瑞隆提出3大核心政見，包含第一是落實人本路權，普及實體人行道，針對基層通行環境，主張全面推動實體人行道普及，實質保障行人空間，並將重點畫設校園通學安全區，改善學童通學與市民日常行走的道路安全。

其二是串聯都會與沿海，優化產業與重車動線，在區域大眾路網方面，盤點近年與高雄團隊推動的重大建設，包括串聯三民與鳳山的高雄捷運黃線、改善南高雄整體交通的國道七號與貨櫃車專用道，以及已啟動改建的小港機場新航廈，他強調將持續爭取中央資源，有效分流重車與一般車流，保障沿海至都會區的行車安全。

第三為縫合山城與路網，加速推動捷運紫線與快速道路，為解決跨區通勤壅塞問題，宣示未來將加速推進「國一高雄台南高架道路」、「高屏第二快速公路（高屏二快）」以及「捷運紫線」，期望透過高架道路與軌道建設的銜接，縫合高雄都會、沿海到山城之間的交通路網。

賴瑞隆強調，人本交通不是一場活動，也不只是一紙承諾，唯有長期投入、爭取穩定財源並落實實際建設，才能真正改善市民每天行走、通勤與返家的路，未來會盡最大努力打造更安全、便利的通行環境。