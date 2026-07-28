嘉義市議員網紅對決升溫 顏翎熹設服務處、柯莉絲汀掛看板搶選票

嘉義市東區議員選戰加溫，現任無黨籍議員顏翎熹尋求連任，迎戰同樣以無黨籍投入選戰的在地自媒體經營者柯莉絲汀。隨著2人展開陸戰布局，顏翎熹成立服務處、柯莉絲汀大舉掛設競選看板，「女網紅對決」進入白熱化。

顏翎熹曾以改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，主張性專區議題爆紅，在網紅「小商人」支持下當選東區議員。不過，由於她並非嘉義在地人，選前才遷戶籍，當選未設固定服務處，遭外界質疑不接地氣，地方經營不足、與基層距離遠。為回應地方聲音，顏翎熹近期在嘉市區成立服務處，希望藉由固定服務據點，強化地方服務與選民互動，展現深耕地方、爭取連任的決心。

另一邊，土生土長嘉義人柯莉絲汀持續擴大陸戰布局。她日前公開向民眾徵求外牆設置競選看板，強調自己「沒政黨、沒派系、沒金主」，希望透過支持者協助提升曝光。隨著選戰升溫，目前市區陸續可見她多面大型競選看板，上頭更特別標示「柯莉絲汀」就是她的本名，成功引發話題。

針對外界質疑她與民眾黨關係密切，柯莉絲汀強調，自己雖曾受邀參與不同政黨活動，但從決定參選至今始終以無黨籍身分投入選戰，沒有任何政黨介入，也不是空降參選，而是希望以在地人的角度服務嘉義。

隨著顏翎熹補強地方服務、柯莉絲汀加快看板布局，2位都擁有網路高人氣的無黨籍候選人，已從網路聲量延伸至實體陸戰。這場東區「女網紅對決」，除了比拚人氣，更將考驗地方經營、基層組織與政策論述，成為嘉義市年底議員選舉受矚目的焦點之一。