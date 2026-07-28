快訊

避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

甜味偽裝與同儕壓力 高一女吸一口電子煙掉進毒坑難拔

死了繼續砍？中和公公百刀砍死媳婦 殺人、毀損屍體罪嫌羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

廟東先生為挺弱勢宣布參選 宋楚瑜欽點子弟兵黃朝淵投入選戰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「廟東先生」黃朝淵以挺弱勢為出發，長期在豐原廟東附近協助民眾協調消費爭議、直銷糾紛與法律諮詢，解決多件民眾的疑難雜症，獲得許多鐵粉，今天是遷戶籍最後日，他決定接受親民黨徵召參選台中市議員第四選區選舉。圖／黃朝淵提供
「廟東先生」黃朝淵以挺弱勢為出發，長期在豐原廟東附近協助民眾協調消費爭議、直銷糾紛與法律諮詢，解決多件民眾的疑難雜症，獲得許多鐵粉，今天是遷戶籍最後日，他決定接受親民黨徵召參選台中市議員第四選區選舉。圖／黃朝淵提供

「廟東先生」黃朝淵以挺弱勢為出發，長期在豐原廟東附近協助民眾協調消費爭議、直銷糾紛與法律諮詢，解決許多民眾的疑難雜症，獲得許多鐵粉；他是親民黨主席宋楚瑜欽點子弟兵，今天是參選遷戶籍最後日，他決定接受親民黨徵召，參選下屆台中市議員第四選區（豐原后里）選舉。

2026九合一選舉

台中市議員第四選區有5席，下屆選舉競爭激烈，藍綠白都有參選人，無黨籍有老將王朝坤回歸，屢被勸進的「廟東先生」黃朝淵決定接受親民黨徵召參選，成為該選區歷年來罕見的戰國時代，豐原更是國民黨立法院副院長、下屆台中市長參選人江啟臣的本命區，市議員選情的激烈競爭可期。

黃朝淵表示，今天是參選遷戶籍最後日，他決定接受親民黨徵召，6年多來，他的服務不限地區，力挺無數來自全台各地的弱勢族群，對抗許多知名無良財閥及黑道，被恐嚇威脅被提告無數，從不以選票為考量，只看是非對錯，挺弱勢戰到底，他上屆議員選後，本不打算再參選，僅單純持續服務來自全台各地求助之弱勢族群，6年來從未間斷。

他說近年來，雖然不斷有豐原、后里鄉親及親民黨支持者，鼓勵與勸進他參選，但他始終沒有改變不再參選的想法，他的戶籍，直到今天為止仍然在台中西屯，不在豐原及后里。

今年底議員選舉投票日，依法律規定，如要取得參選資格，應設籍滿4個月，如果他要參選豐原后里議員，至遲應於7月28日前將戶籍遷入。

他說去年迄今，親民黨部曾徵詢他多次，他在今天7月28日遷籍期限屆滿日，考量多數親民黨從政同志毫無政黨忠誠度、無視主席及黨的栽培，僅考慮自身政治利益而西瓜偎大邊跳槽其他政黨，造成主席及黨部永遠而沈重的痛；值此嚴峻之際，當主席及黨部在沒有任何政黨補助金之下，仍願意持續為國家及人民服務，大舉栽培並提名年輕人參選。

他在過去6年多以來，處理過無數各式爭議，許多企業都告訴他，他們熟識宋楚瑜，欣慰的是，他不曾接過宋楚瑜主席或是親民黨任何一通關切電話，讓他一直以來，都能只問是非對錯，沒有所屬政黨或黨主席的壓力，而能毫無顧忌放手挺弱勢戰到底。

黃朝淵說，他曾受宋主席及黨部栽培，基於黨員身分，自己有義務無條件接受主席的欽點及黨部徵召，他決定為了這輩子唯一加入的政黨，及為了多年來一路無償支持的豐原后里鄉親，再戰一次。

他說有自信，豐原后里，沒有黃朝淵，不會怎樣，但有了一席黃朝淵議員，豐原后里絕對會不一樣，他絕對會不負鄉親託付，用生命及專業，捍衛鄉親權益及生存的尊嚴，他如當選，專業優質戰到底式問政及服務，不敢說後無來者，但保證前無古人。

2026九合一選舉 台中市選舉 議員

延伸閱讀

破除彰化「換將」疑雲！鄭麗文明將現身魏平政競總 盼選情倒吃甘蔗

保南投綠營江山賴清德再出招 找商界大咖葉仁創出戰埔里

總統勸進 綠營葉仁創出戰埔里

百里侯爭霸／吳品叡選嘉縣長 在野聯手盼翻轉政局

相關新聞

嘉義市議員網紅對決升溫 顏翎熹設服務處、柯莉絲汀掛看板搶選票

嘉義市東區議員選戰加溫，現任無黨籍議員顏翎熹尋求連任，迎戰同樣以無黨籍投入選戰的在地自媒體經營者柯莉絲汀。隨著2人展開陸戰布局，顏翎熹成立服務處、柯莉絲汀大舉掛設競選看板，「女網紅對決」進入白熱化。

反宜蘭高鐵 張景森：不排除選縣長

行政院前政務委員張景森為反宜蘭高鐵案槓上中央，昨天更拋出震撼彈表示，希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人對宜蘭高鐵改為直鐵這個方案，給一個合理的回應，否則他不排除遷戶口到宜蘭礁溪，隨時準備登記參選。

選情初探／板橋議員11搶9 葉元之票源成關鍵

新北議員第五選區（板橋區）應選九席，是一級戰區。國民黨、民進黨各推五人採「提好提滿」策略，白營也參戰要突圍。板橋是新北政經中心、交通樞紐，更是政黨聲勢的指標區。

擘畫新北 李四川提南北雙引擎藍圖

新北市府上周公布大巨蛋選址落腳樹林區，國民黨市長參選人李四川昨拋「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎戰略，主張推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌、規畫大漢溪捷運縱貫線及淡北快線，以交通建設串聯巨蛋城、產業園區與淡海科學城，布局未來卅年發展。

黃世杰拋六大政見 桃市府批空洞

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨發表首波六大政見，特別點出桃園最迫切需要改善是交通，桃園公共運輸使用率僅百分之十二點九，他主張以生活圈重整公車路網，不排除由市府直接營運。桃市府回應，桃園公運使用率六都第三，近年積極培訓司機、引進新業者投入營運。

總統勸進 綠營葉仁創出戰埔里

南投縣長許淑華力拚年底鄉鎮市長選舉全壘打，綠營布局「四大市鎮」重點突圍；民進黨最後一塊拼圖埔里鎮，將由前議員葉仁創出戰，葉證實「總統勸進」，他在八月三日將正式宣布參選，盼延續綠營在埔里執政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。