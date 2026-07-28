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劉建國拜會陳其邁 喊推學童、長輩每周2天鮮奶、豆奶支持產業

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨立委劉建國（左二）拜訪高雄市長陳其邁（中）。劉建國服務處提供
民進黨立委劉建國（左二）拜訪高雄市長陳其邁（中）。劉建國服務處提供

民進黨立委劉建國獲黨內提名競逐下屆雲林縣長，他昨率領團隊及雲林大豆農民南下拜會高雄市長陳其邁，除針對城市治理等議題交流，並拋出四大政策目標，包括翻轉幸福城市評比、打造智慧科技產業聚落、建置AI人才培育基地，以及推動「學童、長輩每周兩天喝鮮奶或豆奶」政策。

2026九合一選舉

劉建國服務處發布新聞稿，指昨天劉建國率隊拜會高雄市長陳其邁，陳其邁在會中指出高雄與雲林同為南台灣重要縣市，劉建國提出「大南方新矽谷起點在雲林」的構想，未來可望透過AI、半導體及智慧製造產業鏈帶動地方發展，他肯定劉建國成功爭取AI人才培訓基地落腳雲林，笑稱「未來高雄可能還要到雲林搶AI人才」。

劉建國表示，此行實地了解高雄港區由傳統倉儲空間成功轉型為智慧科技產業聚落，雲林同樣擁有不少閒置倉儲、工業空間及大型場域，具備發展智慧科技聚落的條件，未來將結合設置在環球科技大學的AI人才培訓基地，串聯虎尾科技大學、雲林科技大學及地方產業，建構完整人才培育及產業鏈，讓青年留在雲林就能找到科技產業工作。

他也陪同雲林大豆農民向陳其邁表達感謝，肯定高雄市將國產豆奶納入校園營養午餐，兼顧學童健康，支持雲林大豆產業。他並提出「學童、長輩營養加碼」政策，規畫每周兩天提供鮮奶或豆奶，希望兼顧營養健康，也為國產酪農及雜糧產業注入新動能。

劉建國強調，雲林需要的不只是維持現狀，而是勇敢改革、積極轉型，未來將持續向各縣市借鏡，把成功治理經驗帶回雲林，推動智慧科技、產業升級、醫療照護、青年發展與幸福治理範。

陳其邁 劉建國 高雄 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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